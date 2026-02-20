Maroc: Charikaty lève 150 000 dollars lors d'un salon marocain de l'investissement

La startup marocaine de regtech Charikaty a levé 1,5 million de dirhams, soit environ 150 000 dollars, lors de la saison 3 de l'émission "Qui Veut Investir Dans Mon Projet ?" diffusée sur la chaîne nationale 2M.

L'investissement a été réalisé par Ilan Benhaim, co-fondateur de Veepee et président d'Endeavor Maroc, et Karim Amor, président de MeM by CGEM et fondateur d'Epineon.ai.

Fondée par Amr Mouaqit et Driss Sijelmassi, Charikaty fournit des services de création de sociétés entièrement numériques au Maroc. La plateforme gère la structuration juridique, la documentation, l'enregistrement auprès des autorités gouvernementales, les modifications, la dissolution, le dépôt de marques et la conformité continue.

Le Maroc enregistre plus de 90 000 nouvelles sociétés chaque année. Les procédures administratives impliquent souvent de la paperasserie et de multiples démarches en personne. Charikaty vise à centraliser et à numériser ces processus par le biais d'une plateforme en ligne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entreprise utilisera ce nouveau financement pour améliorer sa technologie, étendre ses opérations à travers le Maroc et développer ses services pour les petites et moyennes entreprises et les Marocains vivant à l'étranger.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie "Maroc Digital 2030" du gouvernement, qui vise à accroître les services publics numériques et à soutenir l'entrepreneuriat.

Points clés à retenir

Les plateformes Regtech gagnent en traction à travers l'Afrique du Nord alors que les gouvernements poussent les agendas de transformation numérique. Au Maroc, les réformes visent à réduire les frictions administratives et à améliorer le climat des affaires afin d'attirer les investissements et de soutenir la création d'emplois.

La création numérique de sociétés peut abaisser les barrières à l'entrée pour les startups et les PME, qui représentent une grande partie de l'emploi. La simplification de l'enregistrement favorise également la conformité fiscale et la formalisation de l'activité économique. La diaspora marocaine représente un autre segment cible. De nombreux Marocains à l'étranger investissent ou lancent des entreprises dans leur pays d'origine, mais se heurtent à la complexité administrative.

Les outils d'enregistrement en ligne peuvent simplifier l'entrepreneuriat transfrontalier. Bien que le montant du financement soit modeste, la visibilité d'un salon national de l'investissement permet de faire connaître la marque et d'accéder à des réseaux. Si l'exécution se maintient, Charikaty pourrait se positionner comme une couche numérique centrale au sein de l'écosystème en évolution de l'enregistrement des entreprises et de la conformité au Maroc.