Egypte: L'entreprise égyptienne Breadfast lève 50 millions de dollars en prévision d'une série C et d'une introduction en bourse

Breadfast a levé 50 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de pré-série C, alors que la plateforme de commerce électronique égyptienne se prépare à une expansion et à une levée de fonds plus importante en 2026.

Ce tour de table a réuni Mubadala Investment Co, Olayan Financing Company, SBI Investment Co, un family office saoudien et d'autres investisseurs institutionnels. Le financement sera utilisé pour étendre l'infrastructure, mettre à l'échelle la logistique et explorer l'entrée dans de nouveaux marchés africains.

Fondée en 2017 par Mostafa Amin, Muhammad Habib et Abdallah Nofal, Breadfast a commencé comme un service de livraison de pain au Caire. Elle a depuis construit une plateforme de commerce verticalement intégrée offrant des produits d'épicerie, des produits pharmaceutiques, des paiements, des produits de marque privée et des cafés de marque.

La société exploite 47 centres de traitement des commandes, 7 sites de production et 35 cafés dans toute l'Égypte. Les produits de marque privée représentent environ 40 % des ventes de produits alimentaires. Breadfast répertorie environ 7 000 unités de stockage, dont plus de 1 000 articles de marque propre.

L'entreprise vise à conquérir 3 % du marché égyptien de l'alimentation, qui représente 100 milliards de dollars, en l'espace de trois ans.

Breadfast était évaluée à environ 403 millions de dollars en 2025, en hausse par rapport aux niveaux précédents, selon les informations communiquées par les investisseurs. Le dernier tour de table devrait permettre de financer une série C complète au premier semestre 2026, avant une éventuelle introduction en bourse à l'échelle mondiale.

En 2025, la société a également obtenu 10 millions de dollars de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et prévoit un investissement de 13 millions de dollars de la Société financière internationale.

Points clés à retenir

Le secteur technologique égyptien est sous pression depuis 2022 en raison de la dévaluation de la monnaie et du ralentissement des financements. De nombreuses startups ont réduit leurs coûts ou ont levé des capitaux à des prix inférieurs. Breadfast a choisi une voie différente en investissant dans une infrastructure propre plutôt que de s'appuyer uniquement sur des fournisseurs tiers.

En contrôlant la production et la distribution, l'entreprise réduit son exposition aux restrictions à l'importation et aux fluctuations de prix. Les produits de marque privée offrent des marges plus élevées et permettent de contrôler les prix. Les achats fréquents de produits alimentaires créent une demande récurrente, ce qui favorise la densité logistique et la vente croisée de services financiers.

Breadfast Pay, lancé avec Visa et Abu Dhabi Islamic Bank, permet à l'entreprise de se développer dans les paiements numériques et le crédit à la consommation. L'Égypte compte une importante population non bancarisée, et les plateformes d'épicerie peuvent servir de points d'entrée pour les produits financiers. La prochaine phase permettra de vérifier si l'entreprise peut reproduire son modèle en dehors de l'Égypte.

L'expansion en Afrique du Nord ou de l'Ouest nécessitera des capitaux et des chaînes d'approvisionnement locales. Si l'exécution se maintient et que la croissance des revenus se poursuit, Breadfast pourrait devenir l'une des rares plateformes commerciales africaines à atteindre les marchés publics dans les années à venir.