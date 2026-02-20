Madagascar: Vladimir Poutine - « Madagascar est un partenaire important pour la Russie en Afrique »

Le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a été reçu hier au Kremlin par son homologue russe, Vladimir Poutine. Une rencontre au sommet qui pose les jalons d'un partenariat renforcé, à l'aube du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations.

Le tapis rouge a été déroulé à Moscou pour la délégation malgache. Dans un contexte géopolitique mondial en pleine mutation, le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a effectué une visite officielle de premier plan en Russie.

Le point d'orgue de ce déplacement a été la rencontre officielle, hier au Kremlin, avec Vladimir Poutine. Entre les deux chefs d'État, le courant semble être passé, avec une volonté commune de redynamiser un axe Antananarivo-Moscou historique.

Relations bilatérales

D'emblée, le maître des lieux a planté le décor. « Madagascar est un partenaire important pour la Russie en Afrique », a souligné Vladimir Poutine. Pour le numéro un russe, cette visite n'est pas fortuite : elle intervient alors que les deux pays s'apprêtent à célébrer, l'année prochaine, le 55e anniversaire de leurs relations bilatérales.

La discussion a balayé un large spectre de secteurs vitaux. Agriculture, exploitation minière, médecine, énergie, éducation ou encore géologie : les pistes de coopération sont vastes.

La Russie, qui forme déjà de nombreux cadres malgaches dans ses universités, se dit prête à amplifier ce volet humanitaire et académique. « Nous sommes prêts à développer ces relations et à travailler avec vous dans les plateformes internationales, y compris à l'ONU », a ajouté le président russe, marquant ainsi une convergence de vues diplomatiques.

Modèle

Face à l'immensité du défi de la reconstruction nationale, le colonel Michaël Randrianirina a joué la carte de la franchise et du pragmatisme. « La Russie est un grand pays dont nous pensons qu'il nous aidera en cette période un peu difficile que traverse le pays sur les plans économique et politique », a-t-il déclaré.

Le président de la Refondation a affiché une détermination claire : Madagascar est prêt à instaurer une « nouvelle coopération » avec Moscou. Santé, infrastructures, hydrocarbures, et surtout le domaine militaire : tout a été mis sur la table. L'objectif est ambitieux : faire de ce partenariat, vieux de plus d'un demi-siècle, un véritable modèle de coopération pour le continent africain.

Actes concrets

Sur le terrain, cette lune de miel ne se limite pas aux discours. Depuis l'avènement du régime de la Refondation, une percée russe est palpable : présence de formateurs, mouvements d'avions et appuis logistiques.

Pas plus tard que mardi dernier, deux Antonov ont atterri à Ivato, transportant un hélicoptère Mi-8 et des camions destinés aux sinistrés du cyclone Gezani. Si des denrées alimentaires sont encore attendues, ce geste confirme que la Russie entend transformer ses promesses en actes concrets, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de l'humanitaire.

Respect

Avant les échanges politiques, le couple présidentiel malgache a honoré l'histoire et la puissance militaire russes. La visite a débuté au Musée central des forces armées, riche de 800 000 objets historiques, permettant au colonel Michaël Randrianirina d'apprécier l'envergure de la défense locale. Ce volet mémoriel s'est poursuivi par un dépôt de gerbe au Tombeau du Soldat inconnu, geste protocolaire réaffirmant le respect de Madagascar pour la souveraineté des nations.

Au-delà du symbole, ce rapprochement avec Moscou marque une volonté de diversification des partenaires stratégiques pour soutenir l'émergence de la Grande Île. L'enjeu consiste désormais à muer ces intentions diplomatiques en retombées concrètes pour la population malgache.