Madagascar: Pop-Up solidarité Antananamasina - Une mobilisation citoyenne pour les sinistrés de Gezani

Face aux lourdes conséquences du cyclone Gezani à Toamasina, une initiative solidaire voit le jour à Antananarivo. Baptisé Pop-Up Solidarité Antananamasina -- contraction symbolique entre Antananarivo et Toamasina -- l'événement se tiendra le samedi 21 février 2016, de 9h à 17h, dans la Zone Zital Ankorondrano, salle située près de Bébé à Bord, à Antananarivo.

Pensé comme une boutique éphémère à vocation humanitaire, ce pop-up a pour objectif de lever des fonds en faveur des victimes du cyclone Gezani, durement touchées dans la région de Toamasina. L'intégralité des recettes générées au cours de la journée sera reversée aux actions d'aide et de soutien aux sinistrés.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront participer à diverses activités solidaires. Des vêtements de seconde main et neufs seront proposés à prix unique de 10 000 ariary, rendant la solidarité accessible à tous. Une vente de photos professionnelles sera également organisée, ainsi qu'un atelier skincare avec diagnostic de peau, animé par Doctor Lee, permettant d'allier bien-être et engagement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En parallèle, une urne de collecte de dons sera mise à disposition avec, également, la réception de PPN (produits de première nécessité) en nature, notamment du riz, du savon et des bougies, essentiels pour les familles sinistrées.

À travers cette action, les organisateurs du Pop-Up Solidarité Antananamasina lancent un appel à la générosité et à l'élan collectif, rappelant que chaque geste compte pour venir en aide aux populations touchées par les catastrophes naturelles. Une journée placée sous le signe du partage, de la solidarité et de l'espoir.