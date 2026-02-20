Madagascar: Recherche - Reconnaissance du monde de l'environnement à deux éminents professeurs

Les professeurs Lyly-Arison de Roland, ornithologue, et Jonah Ratsimbazafy, primatologue, ont été honorés par l'Association des journalistes pour l'environnement (AJE) qui leur a remis des certificats de reconnaissance pour leurs contributions exceptionnelles à la recherche environnementale à Madagascar.

« Cette distinction rend hommage à leur engagement de longue date, à leur dévouement dans la recherche scientifique et à leur contribution exceptionnelle à la conservation de la biodiversité. Leurs travaux ont largement participé au rayonnement de Madagascar aux niveaux national et international », selon cette association, engagée dans la promotion de l'information environnementale, scientifique et du développement durable à Madagascar, hier, lors de la cérémonie de remise des certificats de reconnaissance qui s'est tenue à la Salle Havoria à Anosy.

« La conservation de l'environnement et des ressources naturelles contribue directement au développement durable et au progrès social de Madagascar. Nous saluons le travail remarquable de ces deux chercheurs malgaches et leur engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine naturel », a déclaré le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, qui a honoré de sa présence ce grand événement avec des membres du gouvernement, dont Rafanomezan-

tsoa Michael Manesimana, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Lylyson René de Rolland, ministre de l'Aménagement du territoire et des Affaires foncières, et Ndaohialy Manda-Vy Ravonimantsoa, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.