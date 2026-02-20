Madagascar: Recherche - Reconnaissance du monde de l'environnement à deux éminents professeurs

20 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les professeurs Lyly-Arison de Roland, ornithologue, et Jonah Ratsimbazafy, primatologue, ont été honorés par l'Association des journalistes pour l'environnement (AJE) qui leur a remis des certificats de reconnaissance pour leurs contributions exceptionnelles à la recherche environnementale à Madagascar.

« Cette distinction rend hommage à leur engagement de longue date, à leur dévouement dans la recherche scientifique et à leur contribution exceptionnelle à la conservation de la biodiversité. Leurs travaux ont largement participé au rayonnement de Madagascar aux niveaux national et international », selon cette association, engagée dans la promotion de l'information environnementale, scientifique et du développement durable à Madagascar, hier, lors de la cérémonie de remise des certificats de reconnaissance qui s'est tenue à la Salle Havoria à Anosy.

« La conservation de l'environnement et des ressources naturelles contribue directement au développement durable et au progrès social de Madagascar. Nous saluons le travail remarquable de ces deux chercheurs malgaches et leur engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine naturel », a déclaré le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, qui a honoré de sa présence ce grand événement avec des membres du gouvernement, dont Rafanomezan-

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

tsoa Michael Manesimana, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Lylyson René de Rolland, ministre de l'Aménagement du territoire et des Affaires foncières, et Ndaohialy Manda-Vy Ravonimantsoa, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.