Madagascar: Partenariat - Renforcement de l'entrepreneuriat dans le Sud

L'écosystème entrepreneurial du Sud de Madagascar a été renforcé. Une signature de convention de partenariat stratégique a été officialisée par Amélioration Continue par les Employés (ACPE Sarl) et Miarakap S.A. C'était lors de l'inauguration d'un Hub Akao à Tolagnaro, une initiative portée par Miarakap, le 13 février.

Cette convention formalise la collaboration entre ces deux parties, autour du Hub Akao qui est un espace dédié à l'accompagnement, à la structuration et au développement des compétences des entrepreneurs et entreprises locales.

ACPE, de sa part, mettra à disposition son expertise en excellence opérationnelle et contribuera, en collaboration avec le Hub Akao, à l'organisation d'interventions, conférences et dispositifs d'accompagnement visant à soutenir la structuration des projets entrepreneuriaux et la croissance durable des initiatives locales.

« Contribuer au Hub Akao représente pour nous une opportunité concrète de créer de la valeur ajoutée auprès des entrepreneurs du Sud de Madagascar. Nos interventions auront un objectif clair : placer l'excellence opérationnelle au coeur des organisations malagasy », a souligné Karine Rajaona Razafindrakoto, associée - Projets stratégiques, lors de l'événement.