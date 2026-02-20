Madagascar: Dégats cucloniques - Gezani cause soixante-deux morts

Le bilan humain est lourd. Selon le dernier rapport communiqué hier par le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) après le passage du cyclone Gezani, soixante-deux personnes ont perdu la vie, treize sont portées disparues, huit cent quatre ont été blessées et quatre cent vingt-six mille neuf cent six sinistrés ont été recensés, soit cent cinq mille deux cent soixante-quinze ménages.

Parmi eux, quinze mille neuf cent quarante-huit personnes ont dû être déplacées, dont dix mille neuf cent quatre-vingt-huit hébergées dans quarante-huit sites d'accueil et quatre mille neuf cent soixante chez des proches.

Le cyclone tropical intense Gezani a frappé vingt-neuf districts répartis dans sept régions de Madagascar, dont Atsinanana, Analamanga, Analanjirofo, Itasy, Atsimo-Andrefana, Menabe et Alaotra-Mangoro.

Les dégâts matériels restent également considérables. On dénombre vingt-sept mille huit cent trente-quatre cases inondées, quarante-neuf mille cent vingt-neuf endommagées et vingt-cinq mille quarante-neuf totalement détruites. Le secteur éducatif a été particulièrement touché, avec mille cinquante-cinq salles de classe décoiffées, deux cent vingt-quatre partiellement détruites et quatre-vingts complètement détruites.

De nombreuses structures sanitaires et administratives ont subi des dommages : onze Centres de santé de base niveau I (CSB I) et dix-sept Centres de santé de base niveau II (CSB II) partiellement détruits, ainsi que deux Centres hospitaliers universitaires (CHU) et sept bureaux administratifs endommagés.