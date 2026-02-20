Madagascar: Général Lylison - Priorité à la régularisation foncière

20 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Une manifestation s'est tenue hier devant le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. Les habitants d'Ankadifotsy Befelatanana concernés dénoncent une tentative d'expropriation de leurs terrains, qu'ils occupent depuis de longues années. Selon leurs déclarations, ils auraient refusé une proposition de 15 millions d'ariary pour quitter les lieux, et 52 habitations seraient concernées. Le dossier est désormais porté devant la justice.

Précisions

Le ministre de l'Aménagement du territoire, le général Lylison René de Rolland, a tenu à apporter des précisions. Il assure qu'« aucun titre n'a été attribué à des ressortissants étrangers depuis sa prise de fonction » et souligne que « les décisions contestées remontent aux gouvernements précédents ». Il rappelle que le ministère doit se conformer aux décisions judiciaires avant toute intervention.

Audit et inspection

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conscient de la persistance des conflits fonciers à travers le pays, le ministre annonce un projet de loi visant à récupérer certaines terres héritées de l'époque coloniale pour les redistribuer aux citoyens malgaches.

Un décret relatif à la prescription acquisitive a également été adopté afin de sécuriser les droits des occupants de longue date. La création d'une direction d'audit et d'inspection foncière est par ailleurs prévue pour lutter contre les irrégularités et les faux actes.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.