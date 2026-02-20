Madagascar: Général Lylison - Priorité à la régularisation foncière

Une manifestation s'est tenue hier devant le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. Les habitants d'Ankadifotsy Befelatanana concernés dénoncent une tentative d'expropriation de leurs terrains, qu'ils occupent depuis de longues années. Selon leurs déclarations, ils auraient refusé une proposition de 15 millions d'ariary pour quitter les lieux, et 52 habitations seraient concernées. Le dossier est désormais porté devant la justice.

Précisions

Le ministre de l'Aménagement du territoire, le général Lylison René de Rolland, a tenu à apporter des précisions. Il assure qu'« aucun titre n'a été attribué à des ressortissants étrangers depuis sa prise de fonction » et souligne que « les décisions contestées remontent aux gouvernements précédents ». Il rappelle que le ministère doit se conformer aux décisions judiciaires avant toute intervention.

Audit et inspection

Conscient de la persistance des conflits fonciers à travers le pays, le ministre annonce un projet de loi visant à récupérer certaines terres héritées de l'époque coloniale pour les redistribuer aux citoyens malgaches.

Un décret relatif à la prescription acquisitive a également été adopté afin de sécuriser les droits des occupants de longue date. La création d'une direction d'audit et d'inspection foncière est par ailleurs prévue pour lutter contre les irrégularités et les faux actes.