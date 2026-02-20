Madagascar: Armée/Samcrete - EGAAD, montée en puissance du génie militaire

20 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Un protocole d'accord a été signé hier au Novotel Ivandry entre l'État-major des armées et les sociétés Samcrete et EGAAD, en présence du général de corps d'armée Pikulas Démosthène, chef d'État-major, de Réda Boulos, PDG d'EGAAD, de Nelson Andrabe, DG des opérations de Samcrete, ainsi que des représentants des Gen Z Madagascar et des autorités civiles et militaires.

Formation

L'accord vise le renforcement des capacités du génie militaire malgache dans le domaine des infrastructures routières. La formation débutera le 1er mars et s'adresse à tous les grades, couvrant des techniques de base jusqu'aux travaux avancés et à la conduite d'engins, sur le terrain, avec un apprentissage progressif et quotidien.

Cette initiative s'inscrit dans la vision de redynamisation du génie militaire, appelé à intervenir notamment dans l'amélioration des routes secondaires reliant les communes, afin de faciliter la circulation et l'évacuation des produits. Les responsables ont souligné le caractère souverain, durable et stratégique de ce partenariat, présenté comme un exemple de coopération Sud-Sud.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.