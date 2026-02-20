Madagascar: Armée/Samcrete - EGAAD, montée en puissance du génie militaire

Un protocole d'accord a été signé hier au Novotel Ivandry entre l'État-major des armées et les sociétés Samcrete et EGAAD, en présence du général de corps d'armée Pikulas Démosthène, chef d'État-major, de Réda Boulos, PDG d'EGAAD, de Nelson Andrabe, DG des opérations de Samcrete, ainsi que des représentants des Gen Z Madagascar et des autorités civiles et militaires.

Formation

L'accord vise le renforcement des capacités du génie militaire malgache dans le domaine des infrastructures routières. La formation débutera le 1er mars et s'adresse à tous les grades, couvrant des techniques de base jusqu'aux travaux avancés et à la conduite d'engins, sur le terrain, avec un apprentissage progressif et quotidien.

Cette initiative s'inscrit dans la vision de redynamisation du génie militaire, appelé à intervenir notamment dans l'amélioration des routes secondaires reliant les communes, afin de faciliter la circulation et l'évacuation des produits. Les responsables ont souligné le caractère souverain, durable et stratégique de ce partenariat, présenté comme un exemple de coopération Sud-Sud.