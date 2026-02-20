Madagascar: COSAFA - Les Barea débutent contre les Namibiennes

La sélection féminine senior de la Grande Île sera bel et bien en lice au Cosafa women's championship. La joute régionale du Council of Southern Africa Football Association (Cosafa), dédiée aux seniors dames, a débuté le mercredi 18 février et prendra fin le 1er mars à Polokwane, en Afrique du Sud. Madagascar n'entrera en lice que cinq jours après le coup d'envoi.

La délégation devait s'envoler pour la nation arc-en-ciel tôt ce matin, dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février. Les protégées du coach Émile Randriamirado auront deux jours pour s'acclimater et peaufiner la préparation sur place.

Onze pays de l'Afrique australe, répartis en deux poules de quatre et un groupe de trois, disputeront la compétition. Madagascar évolue dans la poule C, un groupe de trois équipes avec la Namibie, médaillée d'argent lors de l'édition de 2006, et le Mozambique, médaillé de bronze en 2023. Les Barea Ladies affronteront d'entrée les Brave Warriors, ou les Guerrières courageuses namibiennes, le lundi 23 février au stade Old Peter Mokaba à 15h locales, soit 16h, heure malgache.

Défi

Madagascar jouera son deuxième match de groupe contre les Mambas mozambicaines le mercredi 25 février, à la même heure et au même stade. Lors de sa précédente participation malgache en octobre 2024, Madagascar était éliminé en phase de groupe. « Notre objectif principal est de sortir du groupe. Nous ne sous-estimons aucune des équipes dans notre poule », a confié l'entraîneur national, Émile Randriamirado.

Les équipes éliminées en phase de groupes plieront de suite bagage et rentreront le 26 février, le lendemain du dernier jour des éliminatoires. Seules les équipes les mieux classées des trois groupes et la meilleure deuxième se qualifieront pour les demi-finales, qui auront lieu le vendredi 27 février, et la finale est programmée le dimanche 1er mars. La liste des vingt-trois joueuses retenues devait être bouclée en début de cette semaine, mais aucune publication officielle n'a été faite à la veille du départ.