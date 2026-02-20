Madagascar: Basketball 5x5/Phase 1 N1A - Duel au sommet à Antsirabe et Mahajanga

La phase 1 du championnat de Madagascar N1A 2026 s'ouvre en avril avec deux rendez-vous majeurs. Antsirabe accueille le groupe A du 11 au 19 avril, avant que Mahajanga ne prenne le relais pour le groupe B du 25 avril au 3 mai. Premiers chocs et confirmations attendues chez les champions en titre et les autres prétendants, plus déterminés à bousculer la hiérarchie.

La Commission technique de compétition de la Fédération Malagasy de Basket-ball a officialisé la répartition des équipes pour la phase initiale du championnat N1A, hommes et dames. Antsirabe (Vakinankaratra) donnera le coup d'envoi avec le groupe A, où plusieurs affiches promettent déjà une bataille intense.

Chez les dames, le duel entre JEA Vakinankaratra et MB2ALL Analamanga s'annonce comme l'un des temps forts de cette première phase. Les deux formations, ambitieuses et bien structurées, viseront d'entrée une place de choix pour la suite de la compétition. La lutte s'annonce serrée dans une poule homogène où chaque victoire comptera.

Les autres clubs, comme JCBA Analamanga, Varsity Anosy, EBF de la Haute Matsiatra et Ankaratra Vakinankaratra, sont prêts à mettre des bâtons dans les roues des clubs jugés favoris au départ.

Du côté masculin, les regards seront tournés vers l'opposition entre GNBC Analamanga et ASCUT Atsinanana. Habitué aux grands rendez-vous, le GNBC voudra imposer son rythme dès l'entame, mais l'ASCUT, solide et discipliné, entend jouer les trouble-fête. Dans un groupe également composé de COSFA, SBC et FANDRASA, la hiérarchie pourrait rapidement être bousculée.

La phase 1 du groupe B se déroulera à Mahajanga du 25 avril au 3 mai. Chez les dames, la GNBC Analamanga partira largement favorite. Championne de Madagascar en titre, la formation de la capitale dispose d'un effectif expérimenté et rodé aux joutes nationales. Face à l'ASSM, FANDRASA, l'ASCUT, DUNAMIS et BC SOMAVA, la GNBC devra néanmoins confirmer son statut sur le parquet.

Chez les hommes, le COSPN Analamanga, également champion national en titre, apparaît au-dessus du lot. Son ossature stable et sa profondeur de banc constituent de sérieux atouts dans une poule relevée comprenant RBC Boeny, BCB Boeny, BC SOMAVA Sava, ASCUM Boeny et ASSM Analamanga. Mais dans une compétition aussi dense, aucun relâchement ne sera permis.

Cette première phase donnera le ton de la saison 2026. Entre confirmations attendues et surprises potentielles, Antsirabe et Mahajanga seront le théâtre des premières explications d'un championnat qui promet intensité et spectacle.