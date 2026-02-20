Madagascar: Volleyball/Zone 7 - Mama et Squad délaissés

Quatre clubs représenteront la Grande Île à la 30e édition du championnat des clubs de la CAVB Zone 7, qui se tiendra du 27 février au 7 mars à Victoria, aux Seychelles. Seuls deux d'entre eux, l'équipe masculine et celle féminine de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB), ont été reçus par le président de la République de Madagascar au palais d'Iavoloha, mardi, pour un mot d'encouragement avant le départ.

Les gendarmes ont reçu, durant cette occasion, des subventions de 150 millions d'ariary pour ce déplacement. Les garçons brillent avec leurs treize titres de champions nationaux et leurs quatre sacres de la Zone 7. Les filles comptent trois sacres nationaux et étaient finalistes dans la région. Les deux autres clubs représentants du pays n'ont pas bénéficié du même traitement.

« Certes, nous avions fait de notre mieux pour nous préparer techniquement et financièrement, mais le coût du voyage est très élevé. Nous faisons partie des quatre équipes qui y défendront les couleurs nationales et nous sollicitons le soutien de l'État et aussi des sociétés », a mentionné Andri Andriamihasoa, libéro du Squad. Ce club vice-champion national sera à sa troisième participation au sommet de la Zone 7.

La deuxième équipe masculine représentant le pays, Mama, sera cette fois renforcée par des éléments phares de l'Asi et de Cosfa, tous des clubs habitués au rendez-vous régional. « Ces quatre clubs évoluent tous à Analamanga. Ils vont représenter le pays et non seulement leur club ni leur ligue. Ils méritent ainsi le soutien de l'État », précise, de son côté, Zo Andriamampandry, président de la ligue d'Analamanga.