Les Malgaches, peuple de cœur ! Voilà ce que l'on dit depuis toujours. Le sentiment guide souvent la décision. À Madagascar, chaque acte de solidarité émeut profondément. Les politiciens l'ont bien compris et n'hésitent pas à s'en servir pour conquérir l'adhésion de leurs concitoyens.

Voir un jeune porter un sac de riz de plus de 50 kg pour ravitailler les sinistrés de Toamasina, c'est frappant. Oui, il l'a fait volontairement, car il s'est battu corps et âme lors des manifestations pour que ses compatriotes soient libérés d'un joug dictatorial qui ne disait pas son nom.

Il a été sur le front, témoin des affrontements entre les forces de l'ordre et la Gen-Z. Les internautes et usagers des réseaux sociaux se souviennent de ses larmes : non pas à cause des bombes lacrymogènes, mais de tristesse, parce que son pays « va mal ».

Aujourd'hui, cet acteur du changement occupe un poste officiel. Pourtant, il n'est pas un fonctionnaire cloîtré entre quatre murs. Le contestataire du régime orange d'antan devient désormais l'homme de la situation pour la refondation. Les observateurs n'ont pas manqué de commenter ce tournant.

Le lamenteur de la Gen-Z a enfin assumé ses responsabilités. « Il a montré l'exemple », confie Ratsara, ému en visionnant sa vidéo. En revanche, certains estiment que ce Luffy malgache est devenu un Pinocchio, un pantin façonné par la refondation pour servir sa communication. Le message, simple et clair : « C'est lui, la vraie Gen-Z. »

Sous un autre angle, les dirigeants ne peuvent plus suivre les traces boueuses de l'ancien régime. Il faut une nouvelle image : celle du petit Luffy planant dans le syndrome de Peter Pan, ce super-héros qui sauve Tamatave en portant vivres et espoir... Car l'espoir aussi fait vivre !