Nigeria: L'action de MTN Nigeria atteint un niveau record après l'accord de 6,2 milliards de dollars conclu par le groupe avec IHS

Les actions de MTN Nigeria ont atteint un niveau record de N780 le 19 février après que le groupe MTN, basé en Afrique du Sud, ait accepté d'acquérir IHS Towers dans le cadre d'une transaction de 6,2 milliards de dollars. L'action a gagné 30 N, soit 4 %, par rapport au cours d'ouverture de 750 N. La capitalisation boursière est passée à 16 376 milliards de nairas. MTN Nigeria a 20,995 milliards d'actions en circulation. Les investisseurs ont échangé 7 169 766 actions évaluées à 5,542 milliards de nairas.

L'accord donne à MTN le contrôle d'environ 29 000 tours à travers l'Afrique, mettant fin à sa dépendance à l'égard d'un modèle de location. MTN détenait auparavant environ 24 % d'IHS. L'acquisition permet au groupe d'internaliser les paiements de location et de réduire son exposition aux contrats de location liés au dollar.

Selon les analystes, cette opération pourrait accroître les flux de trésorerie en éliminant les dépenses de location récurrentes. Elle donne également à MTN un contrôle direct sur le déploiement des tours pour les réseaux 4G et 5G.

IHS tire environ 65 % de ses revenus de MTN, tandis qu'Airtel représente environ 15 %. La transaction pourrait affecter le partage des infrastructures sur des marchés tels que le Nigéria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Zambie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Certains analystes ont relevé des problèmes potentiels d'effet de levier à court terme si l'opération est financée par la dette. D'autres estiment que la pleine propriété pourrait renforcer les bénéfices au fil du temps.

Points clés à retenir

Les opérateurs de télécommunications africains ont adopté le modèle de partage des tours au cours des deux dernières décennies afin de réduire les dépenses d'investissement. Des sociétés telles que IHS, Helios Towers et American Tower se sont développées en possédant et en louant des infrastructures à plusieurs opérateurs.

Le revirement de MTN est le signe d'une évolution vers l'intégration verticale. Posséder des tours permet de stabiliser les coûts, de contrôler la qualité du réseau et de bénéficier d'une certaine souplesse dans le déploiement des sites. Elle permet également de ne plus dépendre de contrats de location conclus avec des tiers et liés à des devises étrangères. Cependant, la consolidation soulève des questions sur la concurrence.

Les opérateurs qui louent des tours à IHS, notamment Airtel et Orange, pourraient réévaluer leur exposition aux infrastructures. L'opération pourrait également avoir une incidence sur l'évaluation des sociétés de tours indépendantes opérant en Afrique. La demande de données continue d'augmenter au Nigéria et sur d'autres marchés africains à mesure que l'utilisation du haut débit mobile se développe.

Le contrôle des infrastructures physiques est essentiel au déploiement de la 5G et à la couverture des zones rurales. La transaction reflète un débat plus large sur la question de savoir si les modèles d'actifs légers restent viables dans les marchés émergents où la volatilité des devises et les coûts d'exploitation sont élevés. Si l'intégration améliore les marges et les flux de trésorerie, la stratégie pourrait influencer d'autres groupes de télécommunications dans la région.