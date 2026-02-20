Egypte: La SFI soutient cinq projets égyptiens dans les domaines du financement de la lutte contre le changement climatique, de la santé et des PME

La Société financière internationale a signé cinq projets en Égypte portant sur le financement du climat, les soins de santé, la sécurité alimentaire et le soutien aux petites entreprises.

Les accords ont été signés lors d'une visite du vice-président de la SFI pour l'Afrique, Ethiopis Tafara, et à l'occasion d'un forum sur la finance durable organisé conjointement avec la Banque centrale d'Égypte.

Le projet le plus important est un investissement de 150 millions de dollars avec la Banque Misr pour développer la finance verte. Le financement soutiendra l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports durables et les bâtiments écologiques. Il permettra également d'augmenter les prêts aux micro, petites et moyennes entreprises, avec 20 % du financement des MPME alloués aux entreprises détenues par des femmes.

La SFI a également lancé un partenariat consultatif avec la Banque égyptienne de développement des exportations dans le cadre du programme Egypt30by30. Cette initiative renforcera les rapports sur le climat, la gouvernance des données et le suivi des transactions vertes.

Dans le domaine des services financiers, la SFI investit 30 millions de dollars dans le groupe GlobalCorp par le biais d'une structure à double devise afin de développer le crédit-bail et l'affacturage pour les MPME. Cette opération marque la première titrisation en monnaie locale de l'IFC en Égypte et le premier investissement d'une institution de financement du développement dans une titrisation de crédit-bail dans le pays.

Dans le secteur de la santé, l'IFC investira 15 millions de dollars dans GMED Holding pour développer la production d'équipements médicaux et la formation en Égypte et en Afrique de l'Est.

Un autre investissement de 13 millions de dollars dans Breadfast soutiendra l'expansion logistique et l'infrastructure de distribution visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement alimentaire et l'accès des PME aux marchés de détail.

Depuis le début de ses opérations en Égypte, la SFI a investi et mobilisé près de 10 milliards de dollars et gère un portefeuille de conseil de 27 millions de dollars.

Points clés à retenir

L'Égypte a placé la finance durable et la croissance du secteur privé au coeur de sa stratégie économique. La Banque centrale d'Égypte a introduit des principes directeurs en matière de finance durable en 2021 et des réglementations contraignantes en 2022. En 2025, elle a mis en oeuvre les exigences de déclaration du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières afin d'aligner les exportateurs sur les normes européennes.

Le financement de la lutte contre le changement climatique est en train de devenir un pilier essentiel des prêts bancaires, les investisseurs mondiaux déplaçant leurs capitaux vers des actifs à faible émission de carbone. L'Égypte a également émis des obligations vertes souveraines et a augmenté sa capacité en matière d'énergie renouvelable, notamment grâce à de grands projets solaires tels que Benban.

Le programme de la SFI est le signe d'un soutien multilatéral continu alors que l'Égypte gère les pressions monétaires, l'inflation élevée et les coûts du service de la dette. En ciblant les prêts verts, les capacités de soins de santé et le financement des PME, les projets visent à protéger les secteurs de croissance tout en renforçant la résilience. Pour les investisseurs internationaux, les outils de financement structurés tels que la titrisation en monnaie locale réduisent le risque de change et approfondissent les marchés de capitaux.

Si la mise en oeuvre se maintient, les projets pourraient soutenir la création d'emplois et renforcer la position de l'Égypte en tant que centre régional pour le climat et le financement du secteur privé.