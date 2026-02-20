Ile Maurice: La Bourse de Maurice prolonge les heures de négociation et passe au règlement T+2

La Bourse de Maurice et la Central Depository & Settlement Co. Ltd ont annoncé des réformes visant à étendre les heures de négociation et à passer à un cycle de règlement T+2.

À partir d'avril 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation, la séance de négociation continue se déroulera de 9h30 à 15h00 GMT+4, par rapport à l'horaire actuel de 10h00 à 14h30. Ce changement ajoute une heure aux échanges quotidiens. Dans un délai de 6 mois, la bourse prévoit d'étendre la clôture à 15h30.

La bourse a déclaré que l'ajustement vise à améliorer l'accès des investisseurs internationaux à travers les fuseaux horaires et à soutenir la liquidité.

Le SEM et le CDS passeront également d'un cycle de règlement T+3 à un cycle T+2 dans un délai d'un an. Cette mesure aligne le marché sur les normes internationales adoptées dans les principaux centres financiers.

Le système actuel n'a enregistré aucune défaillance de règlement. Cependant, la bourse a déclaré qu'un règlement plus rapide réduirait le risque de contrepartie, améliorerait l'efficacité du capital et augmenterait la liquidité des titres et des flux de trésorerie.

Dans le cadre du système T+2, les confirmations de transactions doivent être effectuées plus rapidement et les fonds doivent être disponibles avant 10h30 GMT+4 le jour du règlement.

Points clés à retenir

Le raccourcissement des cycles de règlement est devenu une tendance mondiale. Les États-Unis sont passés à T+1 en 2024, tandis que de nombreux marchés fonctionnent à T+2. Un règlement plus rapide réduit le délai entre l'exécution de la transaction et le transfert final des titres et des liquidités, ce qui diminue l'exposition au risque de défaillance.

Pour l'île Maurice, l'alignement sur T+2 pourrait renforcer son attrait en tant que centre financier international desservant l'Afrique et l'Asie. Le pays s'est positionné comme une porte d'entrée pour les investissements transfrontaliers, soutenu par des traités fiscaux et un cadre juridique développé. L'allongement des heures de négociation augmente le chevauchement avec les marchés européens et asiatiques, ce qui peut améliorer la participation des fonds étrangers.

Les réformes nécessitent une coordination entre les courtiers, les dépositaires et les investisseurs. La préparation opérationnelle sera essentielle pour éviter les retards de règlement. S'ils sont mis en oeuvre sans heurts, ces changements pourraient accroître la liquidité et renforcer le rôle de Maurice sur les marchés de capitaux régionaux.