Congo-Kinshasa: Contrat entre le club de foot de Monaco et la RDC - Le ministre des Sports défend des «procédures transparentes»

20 Février 2026
Radio France Internationale
Par Pascal Mulegwa

En RDC, réaction des autorités après que le Parquet financier français a transmis cette semaine au parquet général monégasque une plainte. Plainte déposée en septembre à Paris contre le ministre congolais des sports pour « corruption » et « détournement de fonds publics », concernant le partenariat entre son et le club de football de Monaco. Didier Budimbu dit ne rien craindre et assure que « notre intégrité est totale ».

Si le ministre des Sports de la RDC tient à rassurer, c'est parce que c'est lui qui est visé par la plainte. Sur le réseau social X, Didier Budimbu dit d'abord regretter que certains s'attardent sur des « non-événements », en référence à la plainte déposée en septembre auprès du PNF français par l'opposant congolais et avocat Hervé Diakiese, au nom de deux citoyens congolais vivant en France.

Le ministre affirme que les « procédures transparentes » ont été « validées par le gouvernement ». Il souligne que « rien ne détournera l'ambition du gouvernement pour les grandes échéances du mouvement sportif congolais, dès cette année ».

Dans un communiqué, le ministère congolais des Sports souligne que la transmission de la plainte au parquet monégasque ne revêt qu'un « caractère administratif » et ne saurait être « assimilée ni à une mise en examen, ni à l'ouverture d'une procédure judiciaire ». Il conteste « toute allégation de détournements de fonds publics, de blanchiment ou de corruption ».

Ce partenariat avec l'AS Monaco s'élève à 4,8 millions d'euros sur trois ans. Il a été signé en juin 2025 et s'intitule « RD Congo, coeur de l'Afrique ».

