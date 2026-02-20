Congo-Kinshasa: Contrat entre le club de foot de Monaco et la RDC - Le ministre des Sports défend des «procédures transparentes»

En RDC, réaction des autorités après que le Parquet financier français a transmis cette semaine au parquet général monégasque une plainte. Plainte déposée en septembre à Paris contre le ministre congolais des sports pour « corruption » et « détournement de fonds publics », concernant le partenariat entre son et le club de football de Monaco. Didier Budimbu dit ne rien craindre et assure que « notre intégrité est totale ».

Si le ministre des Sports de la RDC tient à rassurer, c'est parce que c'est lui qui est visé par la plainte. Sur le réseau social X, Didier Budimbu dit d'abord regretter que certains s'attardent sur des « non-événements », en référence à la plainte déposée en septembre auprès du PNF français par l'opposant congolais et avocat Hervé Diakiese, au nom de deux citoyens congolais vivant en France.

Le ministre affirme que les « procédures transparentes » ont été « validées par le gouvernement ». Il souligne que « rien ne détournera l'ambition du gouvernement pour les grandes échéances du mouvement sportif congolais, dès cette année ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué, le ministère congolais des Sports souligne que la transmission de la plainte au parquet monégasque ne revêt qu'un « caractère administratif » et ne saurait être « assimilée ni à une mise en examen, ni à l'ouverture d'une procédure judiciaire ». Il conteste « toute allégation de détournements de fonds publics, de blanchiment ou de corruption ».

Ce partenariat avec l'AS Monaco s'élève à 4,8 millions d'euros sur trois ans. Il a été signé en juin 2025 et s'intitule « RD Congo, coeur de l'Afrique ».