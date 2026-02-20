Madagascar: Poésie - « Ifalio ny maraina » de Joely dans les bacs

Chose promise, chose due. Mercredi dernier, le Hakanto Contemporary a accueilli la sortie tant attendue du recueil de poèmes « Ifalio ny Maraina » de Joely. Cette sortie de recueil de poèmes s'inscrit comme une suite logique de l'exposition « Feo », présentée récemment au Hakanto Contemporary, où Joely avait déjà esquissé les contours de son art poétique.

En dévoilant cette nouvelle dimension de son talent, il invite son public à une réflexion introspective et collective. Dans cette oeuvre, l'artiste se dévoile sous une nouvelle facette, celle de poète, et invite son public à plonger dans son univers intérieur, riche en émotions et en réflexions.

L'inspiration de Joely puise dans des thèmes profonds tels que la tristesse, l'amour et l'espoir. À travers ses mots, il parvient à exprimer des émotions complexes qui résonnent avec son public.

Le lecteur peut ainsi s'identifier à ses ressentis, comme si chaque poème était un miroir de ses propres luttes et espoirs. « Ifalio ny Maraina » aborde également la notion de positivité toxique, une réalité où l'on ressent parfois la pression d'ignorer nos émotions pour se conformer aux attentes sociales.

Joely évoque cette dualité, où les émotions peuvent à la fois enrichir et détruire, et soulève ainsi des questions pertinentes sur la façon dont nous gérons nos sentiments. Parmi les poèmes, certains évoquent les luttes contemporaines qui touchent la société malgache. D'autres explorent son ressenti en tant que Malgache vivant en France, une expérience qui influence profondément sa vision du monde et sa créativité.

L'espoir, omniprésent dans son recueil, est symbolisé par le titre même de l'œuvre, « Ifalio ny Maraina ». Joely nous rappelle que, malgré les épreuves, il est essentiel de garder la foi et de continuer à avancer.

Ce recueil est non seulement un élan de créativité, mais aussi un appel à la résilience et à l'espoir, des valeurs essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Les lecteurs sont désormais invités à découvrir cette oeuvre qui, sans aucun doute, marquera les esprits et les coeurs.