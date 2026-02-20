Cote d'Ivoire: Cybercriminalité et escroquerie - Jean-Christian Konan interpellé à Abidjan

Le lundi 16 février 2026, KONAN Andis Jean-Christian, alias Jean-Christian Konan, a été interpellé par la Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité à Abidjan. Cette arrestation fait suite à huit plaintes déposées par des particuliers et des structures privées, ainsi qu'à un mandat d'arrêt émis par le Juge du 2e Cabinet d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Bingerville. Les faits reprochés concernent des escroqueries portant sur 80 millions FCFA.

Déféré au Parquet d'Abidjan le mercredi 18 février, Jean-Christian Konan fait l'objet d'une information judiciaire pour plusieurs infractions, notamment : troubles à l'ordre public, diffusion de fausses nouvelles, atteinte au moral de la population, provocation à la destruction de biens, diffamation et filouterie de résidence via des systèmes d'information. Ces actes sont sanctionnés par le Code pénal, la loi sur la cybercriminalité (2013-451) et la loi sur le régime juridique de la presse (2017-867).

Jean-Christian Konan sera présenté au Juge d'Instruction de Bingerville le 20 février 2026, afin que le mandat d'arrêt lui soit officiellement notifié.

Le Procureur de la République attire l'attention du public sur la nécessité de respecter la procédure légale. Il met en garde contre la diffusion de rumeurs et de fausses informations sur les réseaux sociaux, qui pourraient entraîner des poursuites judiciaires.

Cette affaire souligne la vigilance des autorités ivoiriennes dans la lutte contre la cybercriminalité et les escroqueries financières, tout en rappelant aux citoyens l'importance de vérifier les informations avant de les partager.