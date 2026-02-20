Madagascar: Danse contemporaine - Première promotion de formateurs sortie hier au Studio K'olo Disaraga

20 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La première promotion issue d'une formation de formateurs en danse contemporaine est sortie hier au Studio K'olo Disaraga Ambohitsoa. Après trois années d'un parcours intensif, réalisé en trois modules évolutifs de 200 heures, cinq candidats ont obtenu leur diplôme, validant ainsi leur certification de formateurs en danse, tandis que trois autres bénéficieront d'un repêchage.

Cette formation en trois modules, menée par le chorégraphe guadeloupéen Jean Claude Bardu en partenariat avec le Centre culturel K'olo Disaraga, visait à professionnaliser l'enseignement de la danse à Madagascar en l'adaptant aux réalités locales.

Le jury, composé de la danseuse et chorégraphe malgache Saroy Rakotosolofo, de Jean Claude Bardu, de Saraela Ramparany (directeur du Studio K'olo Disaraga) et d'un représentant du ministère de la Communication et de la Culture, a évalué les candidats sur leurs compétences théoriques, techniques et pédagogiques, avec une mise en situation réelle auprès des élèves de l'école BAMBINO.

Outre les diplômés, plusieurs danseurs ont également participé au programme sans passer l'examen final, recevant une attestation de participation. Tous ont bénéficié d'une formation théorique et pratique, notamment en anatomie, histoire de l'art, kinésiologie et psychologie de l'enfant, afin de garantir une transmission respectueuse et adaptée aux jeunes danseurs.

Jean Claude Bardu a rappelé que la formation dispensée était alignée sur celle sanctionnée par un diplôme d'État, mais adaptée à la culture et à la réalité malgache. Il reviendra en juillet et août pour lancer le premier module de la prochaine promotion, assurant ainsi la continuité de ce programme inédit qui ouvre une nouvelle voie pour l'enseignement de la danse contemporaine à Madagascar.

Certains des formateurs nouvellement diplômés pourraient déjà participer en tant qu'enseignants pour l'épauler dans l'exécution de ce programme. La relève du corps enseignant dans le monde de la danse à Madagascar commence donc à se dessiner, d'autant plus que des recyclages réguliers sont déjà prévus pour leur permettre de s'évaluer et de se mettre à jour suivant l'évolution permanente de leur discipline.

