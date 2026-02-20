Togo: UNATROT - Un nouveau front contre Séna Fombo

Le président de l'union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) Séna Fombo fait l'objet d'une liste d'accusations par certains de ses camarades transporteurs.

Face à la presse ce mardi à Lomé, le groupe dénommé « Progrès Transport » reproche à leur président la non conduite à terme depuis trois ans du processus de renouvellement des sections préfectorales et régionales. Ceci, « Malgré un agenda clair et le rappel à l'ordre du ministre des Transports ».

De ce fait, depuis la prise de fonction par M. Fombo en décembre 2022, les délégués préfectoraux et régionaux, dont le mandat est arrivé à expiration depuis une dizaine d'années, continuent de jouer les prolongations.

Pire, les frondeurs indiquent que le consensus qui devrait prévaloir dans la gestion des affaires syndicales n'existe pas. Ils disent avoir juste entendu dire que certains délégués ont été remplacés, mais sans savoir le processus ayant conduit à leur renouvellement.

« Avec le bureau actuel dirigé par un député de la 5ème République, la transparence est foulée aux pieds, dans un système de gestion opaque. Pourtant, cette transparence fait partie des valeurs que prône la 5ème République. Nous pouvons citer le cas des grues récemment acquises et dont nous ignorons tout », dénoncent les frondeurs.

En invitant toute la communauté des transporteurs à la solidarité, la cohésion pour faire du secteur des transports un moteur de développement du Togo, ils lancent un message à leur président.

« Nous voudrions bien rappeler au président Séna Fombo que s'il est à la tête de l'UNATROT aujourd'hui, c'est grâce à un accord. Il est primordial qu'il revienne dans cet accord afin de faire les réformes nécessaires au bon fonctionnement du syndicat », ont-ils déclaré.

« Nous appelons également notre ministre de tutelle à s'impliquer personnellement pour une résolution définitive des problèmes qui minent notre syndicat, l'UNATROT », ont ajouté les frondeurs.