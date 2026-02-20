Togo: UNATROT - Un nouveau front contre Séna Fombo

17 Février 2026
Télégramme228 (Lomé)

Le président de l'union nationale des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) Séna Fombo fait l'objet d'une liste d'accusations par certains de ses camarades transporteurs.

Face à la presse ce mardi à Lomé, le groupe dénommé « Progrès Transport » reproche à leur président la non conduite à terme depuis trois ans du processus de renouvellement des sections préfectorales et régionales. Ceci, « Malgré un agenda clair et le rappel à l'ordre du ministre des Transports ».

De ce fait, depuis la prise de fonction par M. Fombo en décembre 2022, les délégués préfectoraux et régionaux, dont le mandat est arrivé à expiration depuis une dizaine d'années, continuent de jouer les prolongations.

Pire, les frondeurs indiquent que le consensus qui devrait prévaloir dans la gestion des affaires syndicales n'existe pas. Ils disent avoir juste entendu dire que certains délégués ont été remplacés, mais sans savoir le processus ayant conduit à leur renouvellement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Avec le bureau actuel dirigé par un député de la 5ème République, la transparence est foulée aux pieds, dans un système de gestion opaque. Pourtant, cette transparence fait partie des valeurs que prône la 5ème République. Nous pouvons citer le cas des grues récemment acquises et dont nous ignorons tout », dénoncent les frondeurs.

En invitant toute la communauté des transporteurs à la solidarité, la cohésion pour faire du secteur des transports un moteur de développement du Togo, ils lancent un message à leur président.

« Nous voudrions bien rappeler au président Séna Fombo que s'il est à la tête de l'UNATROT aujourd'hui, c'est grâce à un accord. Il est primordial qu'il revienne dans cet accord afin de faire les réformes nécessaires au bon fonctionnement du syndicat », ont-ils déclaré.

« Nous appelons également notre ministre de tutelle à s'impliquer personnellement pour une résolution définitive des problèmes qui minent notre syndicat, l'UNATROT », ont ajouté les frondeurs.

Lire l'article original sur Télégramme228.

Tagged:
Copyright © 2026 TÃ©lÃ©gramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.