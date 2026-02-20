Madagascar: La Teinturerie Ampasanimalo - « Savage Entertainment », les avant-gardistes dans les tranchées

20 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

Les termes comme techno, house, hip-hop, bass house, riddim, dubstep, etc., prendront tout leur sens lors de la soirée « Savage Boiler Room », samedi soir, à la Teinturerie Ampasanimalo. Un moment à vivre, surtout si l'on veut saisir les futures tendances malgaches et continentales à venir.

Ils ont apparemment beaucoup de choses à dire : Rajtareh, Bradih, Pi, Melo J et RS. Avant-gardistes, comme il faut toujours une passerelle dans tout univers, ces DJ malgaches réunis au sein de « Savage Entertainment » ont investi ce vide dont la nature a horreur. Pour comprendre leurs arguments, il suffit d'écouter leur musique.

« Ce sera la soirée Savage Boiler Room samedi à partir de 19h », a avancé Melo J hier à la Teinturerie Ampasanimalo. Et ce sera toute une éducation « cool ». À une époque où la musique  Madagascar n'est pas épargnée est devenue un chewing-gum multicolore porté par une industrie moribonde et hyperventilée, les nouvelles sonorités émergent de ces « laborantins » du son.

Pi et Rajtareh viennent de Majunga. Bradih s'impose déjà comme une pointure à l'international. Melo J, dans le registre plus brut, a trouvé sa voie dans la mise à nu du « bad system » à travers la techno et ses déclinaisons. RS, lui, cultive une affinité sensible avec le maniement du vinyle, des 33 tours, 45 tours et autres formats « originels ».

« Il s'agit de maintenir un écosystème, de faire découvrir de nouveaux horizons », souhaite Rajtareh. Le sérieux de leur mission est de rigueur. Si l'industrie du matraquage devient de plus en plus oppressante, des laboratoires comme « Savage Entertainment » prennent des allures d'oasis. Une fenêtre pour rafraîchir et élargir son monde. Bref, les avant-gardistes.

Pour cette soirée de samedi, le concept « Boiler Room » placera le DJ tables et platines au centre de la salle de la Teinturerie. Comme autour d'un feu de camp. Et surtout, pas de reprises de titres phares : uniquement de la pure création.

Chaque DJ disposera d'une heure pour dévoiler les fruits de longs mois de recherche, condensés en quelques heures de performance. Le DJ H-Man et d'autres invités seront également de la partie. Le spot du week-end : « Savage Boiler Room ».

