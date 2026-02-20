Madagascar: Antananarivo - Une présumée escroc arrêtée dans une affaire de « fausse poudre d'or »

La vigilance d'un citoyen a permis l'interpellation d'une femme soupçonnée d'escroquerie, le 18 février dernier, aux environs de midi, dans le centre-ville d'Antananarivo.

Selon les informations recueillies, le plaignant, âgé de 48 ans et résidant à Ankazobe, se trouvait dans le troisième arrondissement de la Commune urbaine d'Antananarivo. Il se rendait vers le stationnement de taxis-brousse à Vassacos lorsqu'il a été pris pour cible, notamment dans le secteur de Malacam, non loin de la gare ferroviaire de Soarano, un passage strictement connu sous l'appellation de « Couloir de la mort ».

Le mode opératoire utilisé par les trois individus présumés escrocs était bien rôdé. L'un d'eux aurait laissé tomber volontairement un billet de 5 000 ariary, enveloppé dans un sachet. Profitant de la confusion, ils auraient persuadé leur victime de partager cette supposée « bénédiction divine », avant de l'attirer vers un endroit plus discret, toujours dans le troisième arrondissement, du côté de l'EPP Antanimena.

Une fois sur place, les suspects auraient dévoilé leur manœuvre en présentant un petit flacon contenant une substance assimilée à de l'or. Ils auraient alors proposé de vendre cette prétendue poudre aurifère à hauteur de 400 000 ariary le gramme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soupçonnant une escroquerie, la victime a immédiatement alerté la police. Les éléments du poste d'Antaniavo sont intervenus sans tarder. Si deux des suspects ont réussi à prendre la fuite, une femme de 35 ans a pu être interpellée.

Lors de la fouille, les forces de l'ordre ont découvert en sa possession une poudre métallique de couleur dorée, dissimulée dans un billet de 100 ariary. Conduite au poste de police d'Antaniavo, la suspecte a été placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Les recherches se poursuivent actuellement pour retrouver les deux complices en fuite. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les pratiques d'escroquerie liées à de faux minerais précieux dans certains quartiers de la capitale, appelant la population à faire preuve de vigilance.