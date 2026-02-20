Madagascar: Loi de finances 2026 - Multiplication des séances d'information au profit des opérateurs

Une série de mesures fiscales et douanières redessinent les règles du jeu pour les entreprises et les contribuables, dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi de finances initiale (LFI) 2026.

Pour en faciliter l'appropriation, l'administration malagasy intensifie, cette semaine, ses séances d'information au profit des opérateurs économiques, dans une démarche de pédagogie et de transparence.

Le mardi 18 février dernier, la Direction générale des impôts (DGI) a tenu une rencontre dédiée aux principales dispositions fiscales de la LFI 2026. Conduite par le DG des Impôts Edmond Rafaralahy, la séance a mis l'accent sur les ajustements touchant à l'impôt sur le revenu, à la fiscalité des dividendes et aux nouvelles conditions de déductibilité de certaines charges.

Parmi les mesures les plus commentées figure la possibilité, pour certains contribuables réalisant un chiffre d'affaires compris entre 200 et 400 millions d'ariary, d'opter pour l'impôt sur le revenu (IR) sans assujettissement à la TVA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une option encadrée : elle suppose notamment la présentation d'états financiers certifiés, condition qui vise à renforcer la fiabilité des déclarations et à limiter les zones grises dans l'assiette fiscale.

Autre réforme notable, la LFI 2026 met fin à l'exonération des dividendes perçus par les personnes physiques, un changement qui s'inscrit dans la volonté d'élargissement de l'assiette et de cohérence du système.

La DGI a également précisé les nouvelles exigences sur la déductibilité des loyers, désormais conditionnée à la présentation obligatoire d'un contrat de bail et de factures justificatives.

Le régime applicable aux associations à but non lucratif est, lui aussi, revu à la hausse, avec un taux passant de 10 % à 20 %. D'autres ajustements portent sur l'IS à 3 % pour les membres des Centres de gestion agréés et les nouveaux contribuables, ainsi que sur la suppression de l'ISI, accompagnée d'une immatriculation en ligne.

Accompagnement

Le 19 février 2026, place au volet douanier. Une séance d'information s'est tenue au siège de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA), en présence du DG des Douanes Antoine Randrianjafy, du DG de la CCIA Heriniriana Andrianaivo et de Hery André Rakotonirina, directeur de la législation et de la valeur.

Dans un contexte économique mondial incertain, la Douane a rappelé la nécessité de renforcer la protection de l'économie nationale. Les échanges ont porté sur l'introduction de nouveaux tarifs, la mise en place de la taxe environnementale sur les véhicules motorisés (TVM) et la poursuite de la digitalisation des procédures.

Au-delà des réformes, ces séances confirment la volonté de la DGI et de la Douane d'accompagner le secteur privé dans l'application de la LFI 2026. Un effort de proximité qui vise à consolider la justice fiscale, moderniser l'administration et renforcer le partenariat entre l'État et les opérateurs économiques, au service d'un développement durable de Madagascar.