Madagascar: Aide post-cyclonique - Intervention humanitaire significative de la France

La politique de coopération multilatéraliste prônée par le président de la Refondation de la République porte ses fruits. La France figure parmi les pays qui apportent leur appui cyclonique aux populations sinistrées des récents cyclones.

Aux côtés des Nations unies et de l'Union européenne, Paris continue ainsi de manifester sa solidarité à la population malgache.

Moyens militaires

Près de 20 tonnes de biens humanitaires ont ainsi été acheminées, et des experts ont été déployés depuis La Réunion, pour 212 000 euros au total. Des moyens militaires français ont été engagés pour acheminer plusieurs tonnes de fret humanitaire et de vivres vers les zones les plus sinistrées.

Un soutien direct aux populations, en somme. Un total d'environ 8,5 tonnes d'équipements et de vivres ont déjà été livrées. En l'occurrence, des tentes, des kits d'hygiène, des purificateurs d'eau, des couvertures et des sacs de riz... pour un montant total de 72 000 euros dans le cadre de la réponse de crise au cyclone Fytia.

Le Centre de crise et de soutien (CDCS), partenaire de la Croix-Rouge française, a également financé le déploiement de 2 experts techniques pour soutenir la Croix-Rouge malgache, notamment sur le volet logistique pour le stockage et l'acheminement de l'aide, la coordination et le suivi de sa distribution.

Matériels complémentaires

Par ailleurs, pour répondre à la sollicitation du gouvernement malgache, suite au passage de Gezani, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères s'est également mobilisé.

Dès le 13 février, quatre personnels de la sécurité civile ont été déployés pour mener des reconnaissances en vue de l'arrivée de renforts métropolitains et de 3 tonnes de fret de denrées alimentaires (majoritairement du riz).

Des matériels complémentaires sont également prévus d'être remis au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar (BNGRC). Cette livraison comprend 204 tentes familiales, d'une capacité d'accueil de 5 personnes chacune, 1 000 couvertures, 250 000 pastilles de purification d'eau, à raison d'une pastille par litre d'eau, soit 250 000 litres d'eau purifiée.

Le coût total de cette opération s'élève à près de 140 000 €. Le patrouilleur Outre-Mer Auguste-Bénébig est aussi sur zone depuis lundi avec un groupe de plongeurs, afin de rétablir l'accès au port.

Cette opération consiste à rechercher un chenal et un quai de renflouement d'éventuelles épaves. Une manière, en tout cas, pour la France, qu'elle a toujours été et demeure l'un des premiers partenaires de Madagascar.