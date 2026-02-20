Madagascar: Association des Journalistes pour l'Environnement - Hommage aux deux illustres figures de la recherche scientifique

L'Association des Journalistes pour l'Environnement (AJE) a organisé, hier, une cérémonie de remise de certificats de reconnaissance à deux illustres figures de la recherche scientifique malgache, à l'Auditorium Havoria à Anosy.

Il s'agit du Pr Lily-Arison René de Roland, ornithologue, et du Pr Jonah Ratsimbazafy, primatologue, tous deux distingués pour leur engagement exceptionnel en faveur de la conservation de la biodiversité malgache.

« Cette distinction rend hommage à leur engagement de longue date, à leur dévouement à la recherche scientifique et à leur contribution remarquable à la préservation de la biodiversité. Leurs travaux participent activement au rayonnement de Madagascar, tant au niveau national qu'international », a déclaré le président de l'Association des Journalistes pour l'Environnement (AJE), Njaka Andriantefiarinesy, lors de la cérémonie organisée hier.

Il a également souligné que cette initiative vise à renforcer la reconnaissance institutionnelle et médiatique des scientifiques malgaches, tout en consolidant la collaboration entre médias, chercheurs, institutions et partenaires du développement.

Assurer la relève

Directeur national du programme américain « The Peregrine Fund », le Pr Lily-Arison René de Roland oeuvre pour la protection des oiseaux de proie dans quatre aires protégées. Il a contribué à l'identification de quatre espèces d'oiseaux menacées d'extinction et a vu son nom attribué à une nouvelle espèce d'araignée découverte en 2021, « Katableps lilyarisoni », en hommage à ses travaux.

Enseignant-chercheur engagé, il a formé plus de 150 scientifiques malgaches, du niveau licence au doctorat, afin d'assurer la relève dans le domaine de la conservation. Il est le premier chercheur malgache et africain à recevoir l'Indianapolis Prize 2025, distinction internationale souvent comparée au « prix Nobel » de la conservation animale.

Parmi ses autres distinctions figurent le prix Disney Conservation Hero du Disney Wildlife Fund et le trophée Conservation Leadership in Africa décerné par National Geographic. « Le partenariat entre les scientifiques et le ministère du Tourisme doit être renforcé afin de mieux valoriser la recherche au service de la nation », a-t-il plaidé.

Leadership

De son côté, le Pr Jonah Ratsimbazafy est le premier Malgache et Africain à présider l'International Primatological Society (IPS) pour le mandat 2021-2025. Il occupe également des fonctions au sein de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), notamment comme vice-président de la Commission Faune et du Primate Specialist Group à Madagascar.

Une espèce de microcèbe récemment découverte à Mananara Avaratra porte son nom : « Microcebus jonahi », localement appelée « Tsitsidin'i Jonah ». Son portrait a également été édité sur un timbre postal malagasy, un honneur généralement réservé aux personnalités disparues depuis au moins 25 ans. Lauréat du Lifetime Achievement Award de l'Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) et de l'African Primatological Society, il dirige le Groupe d'Étude et de Recherche sur les Primates (GERP), qui gère plusieurs aires protégées.

Sous son leadership, l'association VOI Maromizaha a enregistré huit années sans pression sur les ressources forestières. « Nous avons porté haut les couleurs de Madagascar, mais la préservation de notre trésor national requiert la contribution de tous pour éviter de ternir l'image du pays à l'international », a-t-il souligné.

Talents valorisés

Pour sa part, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a affirmé que tous les talents malgaches seront valorisés à l'image de ces deux figures emblématiques de la recherche scientifique.

« L'État s'engage également en faveur d'un développement durable conciliant croissance économique et préservation des ressources naturelles. Il faut, entre autres, promouvoir un tourisme haut de gamme, permettant d'améliorer les recettes touristiques, plutôt qu'un tourisme de masse nuisible à l'environnement », a-t-il précisé.

Évoquant l'AJE, le président fondateur Francis Rasoamaharo a rappelé que l'association a été créée en 2003, à une période où le changement climatique faisait l'objet de débats au niveau international. « Apolitique, elle oeuvre pour la préservation et la valorisation de la biodiversité de Madagascar », a-t-il conclu.