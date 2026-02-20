Madagascar: Université de Toamasina - Les locaux endommagés, théâtres de vols

Sécurité renforcée au campus de Barikadimy, après des constats de vols répétés dans les locaux de l'université endommagés par le cyclone dernièrement. En effet, les matériaux tels que le bois ou les débris métalliques, les toitures emportées par les rafales de vent, et même les planches et branchages issus des arbres déracinés, sont les cibles de voleurs qui opèrent notamment la nuit. Les voleurs s'emparent des tôles issues des bâtiments décoiffés du campus, des divers ferraillages ainsi que de tout autre matériau susceptible d'être revendu.

Aussi l'université de Toamasina a-t-elle décidé de mettre en place une série de mesures visant à renforcer la sécurité sur le campus. Parmi ces mesures, l'interdiction aux charrettes à bras de circuler à l'intérieur du campus jusqu'à nouvel ordre.

De même, il est strictement interdit de prendre ou de déplacer des matériaux ou autres équipements provenant des bâtiments administratifs, des salles de cours et autres bureaux, fussent-ils endommagés.

La circulation des personnes est également réglementée. Ainsi, toute personne étrangère à l'université, qui pénètre à l'intérieur du campus, de jour comme de nuit, devra en justifier le motif. Les étudiants, enseignants et personnels administratifs et techniques ne sont pas concernés par ces mesures.