Madagascar: Journées des écoles - Des urnes pour les sinistrés de Toamasina

Des journées des écoles placées sous le signe de la solidarité.

L'établissement privé « Pépite d'or - 3 » d'Ambodivoninkely Ambohimanarina a choisi de marquer les Journées des écoles par un geste de solidarité plutôt que par des festivités ou des défilés d'élèves.

À la suite du passage du cyclone Gezani, qui a durement frappé Toamasina, l'école a décidé de venir en aide aux sinistrés. Durant trois jours de mobilisation impliquant enseignants, parents et élèves, plus de 600 000 ariary ont été collectés, ainsi que quatre sacs de riz, des légumineuses, du sucre, de l'huile, du sel, du savon, des biscuits, des allumettes, des bougies, des vêtements, des chaussures et du matériel scolaire.

Dons.

L'ensemble de ces dons a été remis à l'école « La Chance », gérée par l'Akany Onjasoa à Toamasina, qui avait lancé un appel urgent après la destruction totale de ses infrastructures.

Dans le quartier de Tanambao Verrerie, 1 340 enfants et jeunes défavorisés se retrouvent privés d'éducation : deux salles de classe se sont effondrées, trois autres ont perdu leur toiture, les logements des 32 enseignants ont été détruits et tout le matériel pédagogique est inutilisable. Face à cette situation dramatique, l'initiative de « Pépite d'or - 3 » illustre la force de la solidarité scolaire et citoyenne, apportant un soutien concret aux victimes du cyclone.