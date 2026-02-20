Congo-Brazzaville: Diplomatie - Valentin Ollessongo fait ses adieux aux autorités tchadiennes

Après quatre ans de bons et loyaux services en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo au Tchad, Valentin Ollessongo a consacré ce mois de février à la présentation de ses adieux aux différentes autorités tchadiennes.

En fin de mission, l'ambassadeur Valentin Ollessongo a été tour à tour reçu par la ministre déléguée des Affaires étrangères du Tchad, Fatimé Aldjineh Garfa; le Médiateur de la République, Saleh Kebzabo; et le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi.

Au terme des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, le diplomate congolais lui a exprimé sa profonde gratitude pour la qualité des relations bilatérales entre le Congo et le Tchad. Il a également salué les efforts consentis par le gouvernement tchadien en faveur du maintien de la paix et de la stabilité. Les deux personnalités ont passé en revue les questions relatives à l'intégration sous-régionale ainsi qu'à la libre circulation des personnes et des biens.

Par ailleurs, Valentin Ollessongo, au cours d'une double cérémonie de présentation de voeux de Nouvel An et d'adieu organisée le 6 février à N'Djamena, en présence d'une délégation du bureau de la colonie congolaise au Tchad, a offert un pot d'amitié et de bonne séparation au personnel de l'ambassade du Congo dans ce pays.

Le 14 février, il a convié à un diner, à la résidence diplomatique, des autorités tchadiennes, des membres du corps diplomatique, des membres du groupe des ambassadeurs africains ainsi que les Congolais évoluant dans les institutions internationales.

L'ambassadeur Valentin Ollessongo quitte N'Djamena avec une idée positive de l'hospitalité des autorités et du peuple tchadien. Il a été muté en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, où il a été déjà rencontré quelques autorités qui lui ont souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.