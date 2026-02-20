Congo-Brazzaville: Diplomatie - Valentin Ollessongo fait ses adieux aux autorités tchadiennes

20 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Roger Ngombé

Après quatre ans de bons et loyaux services en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo au Tchad, Valentin Ollessongo a consacré ce mois de février à la présentation de ses adieux aux différentes autorités tchadiennes.

En fin de mission, l'ambassadeur Valentin Ollessongo a été tour à tour reçu par la ministre déléguée des Affaires étrangères du Tchad, Fatimé Aldjineh Garfa; le Médiateur de la République, Saleh Kebzabo; et le président de l'Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaimi.

Au terme des échanges avec le président de l'Assemblée nationale, le diplomate congolais lui a exprimé sa profonde gratitude pour la qualité des relations bilatérales entre le Congo et le Tchad. Il a également salué les efforts consentis par le gouvernement tchadien en faveur du maintien de la paix et de la stabilité. Les deux personnalités ont passé en revue les questions relatives à l'intégration sous-régionale ainsi qu'à la libre circulation des personnes et des biens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, Valentin Ollessongo, au cours d'une double cérémonie de présentation de voeux de Nouvel An et d'adieu organisée le 6 février à N'Djamena, en présence d'une délégation du bureau de la colonie congolaise au Tchad, a offert un pot d'amitié et de bonne séparation au personnel de l'ambassade du Congo dans ce pays.

Le 14 février, il a convié à un diner, à la résidence diplomatique, des autorités tchadiennes, des membres du corps diplomatique, des membres du groupe des ambassadeurs africains ainsi que les Congolais évoluant dans les institutions internationales.

L'ambassadeur Valentin Ollessongo quitte N'Djamena avec une idée positive de l'hospitalité des autorités et du peuple tchadien. Il a été muté en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, où il a été déjà rencontré quelques autorités qui lui ont souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.