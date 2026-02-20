Maroc: La Compagnie Minière de Touissit améliore son CA consolidé de 18% en 2025

19 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de la Compagnie Minière de Touissit (CMT) a atteint 691 millions de dirhams (MDH) en 2025, en croissance de 18% par rapport à l'exercice précédent.

Cette performance traduit à la fois l'effet volume et l'amélioration du contexte de marché des métaux de base et précieux, explique la CMT dans un communiqué.

Au cours du quatrième trimestre 2025, le CA consolidé a progressé de 27% à 168 MDH, soutenu par l'action combinée de l'augmentation des volumes de vente et de l'appréciation des cours des métaux.

Sur le plan opérationnel, la production de concentrés a augmenté de 3% sur le trimestre, confirmant la stabilité et la maîtrise des performances industrielles.

Concernant les investissements, ils ont totalisé 14 MDH au T4-2025, portant le cumul annuel à 52 MDH, dont 14 MDH consacrés aux travaux du nouveau puits.

L'endettement net s'est établi, quant à lui, à 70 MDH à fin décembre dernier, en baisse de 70%. Cette évolution s'inscrit dans une approche financière rigoureuse orientée vers l'autofinancement des projets de développement et des investissements liés à l'exploitation.

