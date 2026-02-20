Maroc: Commande publique - L'Observatoire marocain tient sa 3e réunion et valide son plan d'action de 2026

19 Février 2026
Libération (Casablanca)

L'Observatoire marocain de la commande publique (OMCP) a tenu, jeudi dernier à Rabat, sa troisième réunion, une année après sa mise en place.

Cette réunion a été consacrée à l'examen et à la validation du rapport d'activité au titre de l'année 2025 ainsi que du plan d'action pour l'année 2026, indique l'OMCP dans un communiqué.

Depuis son lancement, l'Observatoire s'est doté d'une vision stratégique visant à s'affirmer comme une référence crédible et un centre de connaissance en matière de commande publique, précise la même source.

En effet, l'année 2025 marque une étape charnière dans l'opérationnalisation de l'OMCP, ayant permis d'engager les premiers travaux nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment à travers la mise en place des dispositifs de pilotage, des outils de fonctionnement et des mécanismes de gouvernance, dans un contexte de fortes attentes en matière de transparence, de performance et d'évolution du système de la commande publique.

Les travaux réalisés en 2025 traduisent ainsi une dynamique positive et une volonté affirmée de contribuer à l'amélioration des pratiques de la commande publique, rapporte la MAP.

Les perspectives à venir s'inscrivent dans la consolidation de cette trajectoire. Elles portent notamment sur le renforcement de l'exhaustivité des données, l'approfondissement des analyses produites et le développement d'outils de suivi de la performance de la commande publique.

L'Observatoire marocain de la commande publique a été institué par le décret n°2.22.78 du 22 avril 2024 portant création de l'OMCP. Il est domicilié à la Trésorerie Générale du Royaume, conformément à l'article 158 du décret n°2.22.431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics. La création de l'OMCP s'inscrit dans le cadre de la consécration "du droit à l'information", érigé en droit constitutionnel par la Constitution de 2011.

Il constitue un mécanisme de renforcement de la transparence dans le domaine de la commande publique, notamment par la publication régulière d'indicateurs et de données y afférentes.

