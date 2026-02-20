Maroc: Office des changes - La simplification du cadre réglementaire des changes au coeur de la stratégie 2025-2029

La simplification et l'adaptation du cadre réglementaire des changes constituent une priorité de la stratégie 2025-2029 de l'Office des changes, a affirmé, mardi à Casablanca, le directeur général de l'Office, Driss Benchikh.

Intervenant lors d'une rencontre organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour échanger sur les principales nouveautés introduites par l'Instruction Générale des opérations de change (IGOC) de 2026, M. Benchikh a indiqué que la stratégie 2025-2029 de l'Office des changes place la clarification, la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation des changes au centre de ses priorités, dans une logique d'accompagnement de la transformation de l'économie nationale.

Cette orientation, a-t-il expliqué, se traduit par la poursuite de l'assouplissement réglementaire à l'horizon 2026 et 2028, l'adoption de nouvelles mesures de libéralisation, ainsi que par la mise en place d'analyses d'impact visant à garantir une libéralisation progressive et maîtrisée.

Le DG de l'Office des changes a également souligné le renforcement des facilités d'accès aux instruments de couverture, ainsi que les efforts de formation de l'écosystème aux évolutions réglementaires, afin de permettre aux opérateurs économiques d'intégrer pleinement les nouvelles dispositions, rapporte la MAP.

Dans la même dynamique de modernisation des services, M. Benchikh a annoncé le lancement de la plateforme "OC E-Rendez-vous", une application structurée de gestion des prises de rendez-vous destinée à améliorer la planification et la prise en charge des usagers.

Ce nouvel outil a pour but de faciliter l'accès aux services de l'Office à travers un système de rendez-vous digitalisé, de réduire les délais d'attente, de garantir une prise en charge planifiée et ponctuelle, et d'offrir un parcours plus fluide et transparent aux entreprises et aux particuliers.

Selon M. Benchikh, cette digitalisation contribue à renforcer la confiance des usagers à travers un service modernisé, plus efficient et mieux organisé, en cohérence avec l'ambition de doter le Royaume d'un régime des changes adapté à l'internationalisation croissante de son économie.

Cette rencontre a permis de revenir aussi sur les différentes nouveautés apportées par l'IGOC 2026, en lien notamment avec les dépenses en devises pour voyages professionnels et personnels.

En effet, la dotation "Voyages d'affaires" a été portée à 1 million de dirhams (MDH) au lieu de 500.000 dirhams pour les entités ne disposant pas de comptes en devises ou en dirhams convertibles, et à 1,5 MDH pour les opérateurs catégorisés.

En matière de "Voyages personnels", le plafond de la dotation supplémentaire a été relevé à 400.000 dirhams sur la base de 30% de l'impôt sur le revenu (IR), en maintenant la dotation de base à 100.000 dirhams, avec un plafond global de 500.000 dirhams.

S'agissant des études à l'étranger, le plafond mensuel des frais de séjour a été porté à 15.000 dirhams au lieu de 12.000 dirhams, afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie pour les étudiants.

A travers cette rencontre, la CGEM et l'Office des changes réaffirment leur volonté commune de consolider un cadre réglementaire facilitateur, contribuant à la compétitivité des entreprises et à leur développement à l'international.