Afrique: Congrès international et exposition de l'AAEA à Dakar, en 2028 - Dr Cheikh Tidiane Dièye adoube le pays

Dakar accueillera le prochain congrès de l'Association Africaine de l'Eau et de l'Assainissement (AAEA/AfWASA) qui se tiendra en 2028. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, en a fait l'annonce à l'occasion de la remise du témoin par le comité Sénégal hier, jeudi, à Diamniadio.

Après le congrès de Yaoundé tenu du 9 au 13 février 2026 au Cameroun, c'est le Sénégal qui prend le relais pour la prochaine édition en 2028. Le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement a reçu la distinction marquant le passage du témoin. Une désignation qui été entérinée par l'assemblée générale de l'association à la suite de la décision du comité de direction de l'AAEA de porter son choix sur le Sénégal devant la candidature de l'Afrique du Sud qui accueillera l'édition de 2030.

Un choix qui consacre les progrès réalisés par le Sénégal et son leadership dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. En effet, le Sénégal est à la pointe du combat pour un meilleur accès à l'eau à l'échelle continentale, en tant que pays assurant la présidence du conseil des ministres africains chargés de l'eau. « Cette candidature a été soutenue par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal, le docteur Cheikh Tidiane Dièye, mais aussi en tant que président du Conseil des ministres de l'eau en Afrique.

« Aujourd'hui, nous avons gagné cette distinction qui permet non seulement de redorer le blason du Sénégal, mais en plus, établit une belle collaboration entre les décideurs institutionnels que sont les ministres et les directeurs généraux des sociétés... Nous avons beaucoup de plaisir, moi, en tant que président du comité Sénégal, avec mes collègues, à venir lui remettre cette distinction » s'est réjoui le directeur général de la SONES.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement a félicité ses hôtes et a salué les efforts et le travail de fond consentis pour porter la candidature du Sénégal pour l'organisation de cette importante rencontre où sont discutées les questions cruciales autour de l'avenir de l'eau. Un résultat qui est aussi le fruit de l'hydro-diplomatie qui a vu le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur de s'impliquer pleinement.

« C'est une grande fierté pour notre pays, le Sénégal, et un moment décisif dans notre marche vers la consolidation de notre leadership, de notre posture, de nos positions en matière d'hydro-diplomatie dans notre sous-région en Afrique et dans l'agenda international » a dit Cheikh Tidiane Dièye.

Dans le sillage du succès de l'hydro-diplomatie, le ministre s'est félicité du résultat obtenu par le Sénégal lors du dernier sommet de l'UA à Addis- Abeba où le Sénégal a réussi à obtenir l'adoption du document sur la politique africaine de l'eau. Sans oublier la co-organisation de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'eau qui se tiendra en décembre prochain à Abu Dhabi. Un sommet international que le Sénégal co-organisera avec les Emirats Arabes Unis.