Maroc: Pleins feux sur les liens spirituels et historiques profonds entre le pays et Al-Qods

Les liens spirituels et historiques profonds unissant le Maroc et Al-Qods ont été mis en lumière par des chercheurs marocains et palestiniens lors d'un colloque scientifique organisé mardi par l'Université d'Hébron sur "Le rôle du Royaume du Maroc dans le renforcement du droit des Palestiniens à Al-Qods".

Les participants à cette rencontre marquée par la présence de la présidente de l'université d'Hébron Raghad Dweik, l'ancien ministre palestinien des Awqaf, Cheikh Hatem Al-Bakri, le président de l'Association d'amitié maroco-palestinienne, Ziad Al-Jaabari, ainsi que plusieurs membres du conseil d'administration de l'université, des professeurs et des lauréats d'universités et d'instituts d'enseignement supérieur au Maroc, ont souligné que la relation du Royaume avec la Ville Sainte dépasse la dimension politique, en reposant sur des liens spirituels, historiques et culturels profonds.

Ils ont également exprimé la reconnaissance des Palestiniens pour les efforts continus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en matière de défense de la Ville Sainte et de renforcement de la résilience de ses habitants palestiniens.

Dans une intervention intitulée "Du Maroc à Al-Qods et Hébron : Les traditions de l'attachement des Marocains à la Terre Sainte", l'historien marocain Mohamed Es-Semmar a mis l'accent sur les dimensions historiques et spirituelles de la présidence du Souverain du Comité Al-Qods, la qualifiant d'une "immense responsabilité" et un devoir civilisationnel et moral profondément ancré dans l'histoire marocaine.

La présidence du Comité Al-Qods par SM le Roi Mohammed VI témoigne du lien historique profond qui unit les Marocains à Al-Qods depuis plus de mille ans et qui se manifeste par leur présence intellectuelle, architecturale et spirituelle dans la ville, notamment dans le quartier des Marocains, partie intégrante du tissu urbain de la Ville Sainte.

Il a également mis en exergue l'importance de l'"Appel d'Al-Qods", signé par SM le Roi Mohammed VI et le Pape François en mars 2019, marquant une étape majeure pour consacrer la dimension humaine et spirituelle de la Ville Sainte et consolider son statut de patrimoine commun de l'humanité et de symbole de coexistence et de paix.

Dans une présentation sur "La présidence de SM le Roi du Comité Al-Qods: réalité et perspectives", Imad Al Bachtawi, professeur de sciences politiques à l'Université d'Hébron, a passé en revue les dimensions politiques et juridiques qui encadrent la présidence du Souverain du Comité Al-Qods, soulignant que cette présidence représente un gage de continuité et de stabilité dans la défense de la Ville Sainte, grâce à une vision stratégique qui allie légitimité historique et engagement politique et vise à maintenir la question au-devant de la scène internationale, à l'abri des fluctuations conjoncturelles.

Il a également insisté sur l'importance de développer des outils d'action diplomatique et de renforcer les partenariats régionaux et internationaux, tout en soutenant l'action concrète des institutions affiliées au Comité, afin de relever les défis grandissants auxquels la Ville Sainte est confrontée.

Pour sa part, Mustafa Fawzi, président du Conseil scientifique local de la préfecture d'Aïn Chock à Casablanca, a exploré, dans une intervention intitulée «Al-Qods d'un point de vue religieux: entre le droit de pratiquer les rites et le devoir de préserver son caractère juridique particulier» les dimensions religieuses et juridiques de la grande responsabilité assumée par SM le Roi en sa qualité de Président du Comité Al-Qods.

Il a souligné que cette désignation témoigne d'une profonde conscience de la lourde responsabilité historique et religieuse qui incombe au Maroc, mettant en lumière le rôle de l'«Appel d'Al-Qods» en tant que cadre moral et juridique en faveur de la préservation du caractère particulier de la Ville Sainte et de la liberté d'accès aux lieux saints.

Dans la même lignée, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a abordé les dimensions historiques, nationales et religieuses des liens entre le Maroc et la Ville Sainte, affirmant que la présidence du Comité Al-Qods par SM le Roi témoigne de la solidité des liens historiques et spirituels qui unissent les Marocains à Al-Qods en parallèle au soutien indéfectible à la cause palestinienne.

Il a indiqué que son ouvrage "L'immense responsabilité" publié par le Centre de recherche et d'études Bayt Al-Maqdis, relate les efforts du Comité Al-Qods en deux volets corrélés : le volet politique et diplomatique, et le volet humanitaire de terrain mis en oeuvre par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, notamment entre 2000 et 2022.

La Ville Sainte restera au coeur des préoccupations des Marocains sur les plains officiel et populaire, a-t-il précisé, notant que le renforcement de la coordination arabe et islamique, conjugué à une action diplomatique efficace et à des initiatives de terrain durables, constitue la meilleure voie pour protéger la ville et préserver son identité historique et civilisationnelle.

Animée par Belal Shobaki, professeur de sciences politiques à l'Université d'Hébron, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la présentation du livre intitulé «Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods: l'immense responsabilité», rédigé par Mohamed Salem Cherkaoui.