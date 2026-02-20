Afrique: Le verdict de la justice marocaine sur l'affaire des supporters sénégalais en exergue

Dakar — Les quotidiens parvenus, vendredi, à l'APS s'émeuvent du verdict prononcé par la justice marocaine à l'encontre des supporters sénégalais interpellés et détenus au Maroc depuis le 18 janvier, en lien avec les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football organisée au Maroc.

Les 18 supporters sénégalais ont été condamnés à des peines "très sévères, car allant de trois mois à un an de prison ferme, en fonction du niveau d'implication présumée", souligne le quotidien Source A.

Neuf parmi eux écopent d'un an de prison ferme, note le journal, selon lequel l'un des supporters sénégalais a été victime d'un malaise après l'annonce du verdict nécessitant une prise en charge.

"Des peines très sévères contre des supporters qui ont déjà beaucoup souffert", pointe le quotidien Tribune. "C'était presque prévisible [au regard de la façon dont la procédure a été conduite par la justice marocaine]", estime Libération, presque fataliste.

"Le Maroc brandit son trophée", titre WalfQuotidien, "Le Maroc inamical avec le Sénégal", affiche le quotidien L'As, le journal Le Quotidien relevant à sa une que les juges marocains "ont eu la main lourde". Et d'ajouter que la décision de la justice marocaine "laisse encore beaucoup de familles le coeur serré".

Sur ce point précis, Source A rapporte qu'à Rufisque, ville située à la sortie de Dakar, les populations sont descendues dans les rues "pour crier leur colère", à l'annonce de ce verdict, le journal signalant que Dangou est "l'un des quartiers [de Rufisque] les plus touchés". Il précise aussi que sur les 18 supporters condamnés, 6 viennent de Rufisque et les 4 sont membres de Lébougui, un groupe de supporters local.

"A Rufisque, fief de l'ASC Lébougui, la colère a déserté les réseaux sociaux pour envahir la rue dans un climat de tension extrême", confirme le quotidien L'Observateur. Vox Populi estime que le Maroc, battu par le Sénégal en finale de la CAN, "se venge sur les 18 supporters sénégalais" à travers ce verdict de la justice.

"Rabat tranche, Dakar gronde", peut-on lire à la une de Sud Quotidien, qui juge sévère le verdict de la justice marocaine, en plus d'être assorti "d'amendes substantielles", toutes choses qui ravivent, selon le journal, "la fracture née d'une soirée de janvier sous haute tension".

Les dix-huit supporters sénégalais avaient été interpellés lors des incidents survenus durant la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et les Lions de la Téranga le 18 janvier à Rabat. Ils étaient poursuivis notamment pour "hooliganisme". Le parquet avait requis jusqu'à deux ans de prison ferme contre chacun d'eux.

Les incidents de la finale de la CAN 2025 sont partis d'un penalty accordé au Maroc, pays organisateur de la compétition, dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, juste après un but refusé au Sénégal. Le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, avait demandé à ses joueurs de quitter la pelouse en guise de protestation contre l'arbitrage.

Les supporters sénégalais, pendant ce temps, affrontaient dans les tribunes les forces de l'ordre et les stadiers. Dix-huit d'entre eux avaient été interpellés dans le cadre de ces incidents et détenus, depuis, au Maroc.