Sénégal: Transition écologique - Vers l'opérationnalisation du marché carbone au pays

Dakar — Les autorités sénégalaises misent sur l'opérationnalisation du marché carbone sénégalais pour garantir la crédibilité des crédits carbone et structurer un portefeuille national de projets compétitifs, a laissé entendre Ababacar Dieng, conseiller technique au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Dans cette perspective, des représentants de ministères sectoriels, de la société civile, du secteur privé et des collectivités territoriales ont participé, jeudi, à un atelier consacré à l'élaboration du futur cadre juridique, réglementaire et opérationnel du marché carbone au Sénégal.

"Cet important atelier de consultation du projet de décret relatif au fonctionnement et à l'opérationnalisation du marché carbone au Sénégal est une étape historique", a dit Ababacar Dieng, en présence du directeur pays de l'Agence Belge de coopération international (ENABEL), Abou El Mahassine Fassi-Fihri, co-organisateur de cet atelier.

Intervenant à l'ouverture des travaux de cet atelier, M. Dieng a expliqué que "ce décret n'est pas simplement un texte juridique, mais un instrument stratégique de souveraineté climatique et économique".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il permettra de sécuriser les investissements carbone, de protéger les intérêts nationaux, de garantir la crédibilité des crédits carbone sénégalais et de structurer un portefeuille national de projets compétitifs", a-t-il ajouté.

Le conseiller technique a indiqué que le Sénégal veut se positionner comme "une voix forte de l'Afrique dans la gouvernance climatique mondiale", soulignant que les pays africains peuvent aussi "structurer un marché carbone crédible, attirer des investissements climatiques massifs, protéger [leurs] communautés et accélérer [leur] transformation économique verte".

Il a invité, à cet effet, les parties prenantes au processus "à contribuer activement à l'amélioration de ce texte, dans un esprit de responsabilité nationale et de vision collective".

"Ensemble, nous pouvons bâtir un marché carbone juste, crédible, inclusif et porteur d'avenir pour notre pays", a dit M. Dieng, remerciant ENABEL et l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant dans ce processus de transition écologique, conformément à la mise en oeuvre des engagements de l'Accord de Paris sur le climat.

Ababacar Dieng a rappelé que le Sénégal a franchi "des pas décisifs" dans la structuration de sa gouvernance climatique, citant en exemple l'élaboration d'une stratégie nationale opérationnelle pour les mécanismes de coopération carbone.

"Nous avons élaboré une stratégie nationale opérationnelle pour les mécanismes de coopération carbone, renforcé massivement les capacités des acteurs publics et privés, identifié des projets carbone structurants dans des secteurs clés, développé des outils techniques garantissant la transparence, la traçabilité et l'intégrité environnementale", a-t-il listé.

"Ces avancées traduisent, selon lui, une volonté politique forte, celle de positionner le Sénégal comme un acteur crédible et compétitif dans l'économie climatique mondiale".

Le directeur pays d'Enabel, Abou El Mahassine Fassi-Fihri, a déclaré, lors de son intervention, que cet atelier constitue "une étape décisive vers l'opérationnalisation du marché carbone au Sénégal, un instrument essentiel pour mobiliser les financements verts, stimuler l'innovation et accélérer la transition écologique de l'économie nationale".

Il s'est réjoui de la qualité du processus consultatif engagé par le ministère de l'Environnement et de la Transition Ecologique, en regroupant "l'ensemble des parties prenantes pour co-construire un cadre réglementaire du marché carbone à la hauteur des ambitions climatiques du Sénégal". "Ce processus, selon lui, permet de garantir son appropriation, sa légitimité et, in fine, son efficacité".

Il a indiqué également qu'Enabel est actuellement en train de co-construire avec la Direction du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts (DCCTEFV), "un accord opérationnel" pour la structuration du marché carbone au Sénégal.

"Cet accord s'articule essentiellement autour de deux leviers stratégiques complémentaires, notamment la mise en place d'un cadre juridique, réglementaire et opérationnel dont le projet de décret que nous examinons aujourd'hui constitue précisément la pierre angulaire, et le renforcement des capacités des acteurs publics et privés pour sa mise en oeuvre effective", a-t-il précisé.

Abou El Mahassine Fassi-Fihri souhaite que cet atelier aboutisse sur un projet de décret qui servira de "référence non seulement au Sénégal, mais potentiellement pour d'autres pays de la sous-région". "Ensemble, faisons du marché carbone sénégalais un modèle d'excellence africaine en matière de financement climatique !", a-t-il lancé à ses interlocuteurs.

Le marché carbone est un cadre de commercialisation des droits d'émission des gaz à effet de serre (GES). Il a pour but principal de réduire la pollution mondiale en incitant les entreprises à décarboner leurs activités.