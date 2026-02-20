Sénégal: Saint-Louis - Yassine Fall preside la rentree judiciaire de la Cour d'appel

La ministre de la Justice, Yassine Fall, est arrivée vendredi matin à Saint-Louis (nord) où elle préside la cérémonie de rentrée judiciaire de la Cour d'appel, un rituel républicain qui se tient pour la première fois dans l'ancienne capitale du pays.

Mme Fall est arrivée dans la salle d'audience du Palais de Justice de Saint-Louis aux environs de 10 heures, a constaté un journaliste de l'APS.

Pour cette première rentrée, "la modernisation de la justice à l'ère du numérique" est le thème choisi. Premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis, Moustapha Fall, prend part également à la cérémonie aux côtés de la Garde des Sceaux.

Le gouverneur de la région, Al Hassan Sall, le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, le commandant de la Zone militaire Nº2, Colonel Alioune Samassa, le commissaire central de Saint-Louis, Mamadou Lamarana Diallo, entre autres, autorités administratives, civiles et militaires, sont aussi présents à la cérémonie.

Le ressort de la Cour d'appel de Saint-Louis regroupe trois régions de la zone Nord du pays, Saint-Louis, Louga et Matam.