Congo-Kinshasa: Archevêque Dodo Kamba - « Notre démarche balise le chemin du dialogue pour avancer »

20 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président du Conseil interreligieux congolais (CIC), archevêque Dodo Kamba, affirme que leur démarche sur la mise en oeuvre de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) est d'ordre pastoral.

Il a apporté cette précision jeudi 19 février, à l'issue d'un échange avec le président du Conseil national de suivi de l'Accord de la Saint-Sylvestre (CNSA), Joseph Olenghankoy.

A la tête d'une forte délégation, ce prélat a salué la réceptivité du président du CNSA à leur initiative.

« Nous disons non à ceux qui craignent que notre démarche puisse entraver le processus de dialogue déjà entrepris par le président de la République. Notre initiative vise plutôt à préparer le terrain, à baliser le chemin, à faciliter les choses. Il n'y a rien qui contraigne ; au contraire, nous nous inscrivons dans la logique des organes qui doivent faciliter l'avancement », a-t-il déclaré.

A travers cette démarche, l'archevêque Dodo Kamba dit vouloir préparer les acteurs politiques et sociaux à l'approche du dialogue, que le CIC souhaite inclusif.

« Nous faisons le travail des pasteurs : mettre tout le monde en confiance et s'assurer que l'inclusivité sera au rendez-vous pour la réussite de ces échanges (NDLR: un dialogue national) fructueux pour le pays », a poursuivi le président du CIC.

Il a également indiqué que leur organisation reste ouverte à toute initiative, notamment celle de Luanda, qui selon lui n'entrave en rien ce qui est déjà engagé.

Afin de lever toute équivoque, l'archevêque Dodo Kamba a précisé que leur démarche ne vise ni à défier ni à contourner les institutions ou les décisions du pays. Elle s'inscrit dans un rôle pastoral consistant à accompagner les efforts entrepris à différents niveaux, notamment ceux du Chef de l'État.

Joseph Olenghankoy, pour sa part, a prodigué des conseils à la délégation du CIC afin que leur démarche ne soit pas détournée de son objectif.

A travers cette initiative, le Conseil interreligieux congolais souhaite fédérer toutes les parties en conflit autour d'un idéal commun : la paix et la cohésion nationale.

