Congo-Kinshasa: Archevêque Dodo Kamba - « Notre démarche balise le chemin du dialogue pour avancer »

Le président du Conseil interreligieux congolais (CIC), archevêque Dodo Kamba, affirme que leur démarche sur la mise en oeuvre de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) est d'ordre pastoral.

Il a apporté cette précision jeudi 19 février, à l'issue d'un échange avec le président du Conseil national de suivi de l'Accord de la Saint-Sylvestre (CNSA), Joseph Olenghankoy.

A la tête d'une forte délégation, ce prélat a salué la réceptivité du président du CNSA à leur initiative.

« Nous disons non à ceux qui craignent que notre démarche puisse entraver le processus de dialogue déjà entrepris par le président de la République. Notre initiative vise plutôt à préparer le terrain, à baliser le chemin, à faciliter les choses. Il n'y a rien qui contraigne ; au contraire, nous nous inscrivons dans la logique des organes qui doivent faciliter l'avancement », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A travers cette démarche, l'archevêque Dodo Kamba dit vouloir préparer les acteurs politiques et sociaux à l'approche du dialogue, que le CIC souhaite inclusif.

« Nous faisons le travail des pasteurs : mettre tout le monde en confiance et s'assurer que l'inclusivité sera au rendez-vous pour la réussite de ces échanges (NDLR: un dialogue national) fructueux pour le pays », a poursuivi le président du CIC.

Il a également indiqué que leur organisation reste ouverte à toute initiative, notamment celle de Luanda, qui selon lui n'entrave en rien ce qui est déjà engagé.

Afin de lever toute équivoque, l'archevêque Dodo Kamba a précisé que leur démarche ne vise ni à défier ni à contourner les institutions ou les décisions du pays. Elle s'inscrit dans un rôle pastoral consistant à accompagner les efforts entrepris à différents niveaux, notamment ceux du Chef de l'État.

Joseph Olenghankoy, pour sa part, a prodigué des conseils à la délégation du CIC afin que leur démarche ne soit pas détournée de son objectif.

A travers cette initiative, le Conseil interreligieux congolais souhaite fédérer toutes les parties en conflit autour d'un idéal commun : la paix et la cohésion nationale.