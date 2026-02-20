Congo-Kinshasa: Linafoot - le résultat d'AS Simba-FC Tanganyika suspendu après des incidents, Blessing FC s'impose face à Sanga Balende

20 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le championnat national s'est poursuivi jeudi 19 février 2026 dans le Groupe A avec deux rencontres disputées au stade Kibasa Maliba.

Dans le premier match, Blessing FC a dominé Sa Majesté Sanga Balende (2-0), confortant sa position au classement.

La seconde rencontre, opposant AS Simba à FC Tanganyika, s'est soldée par un nul (2-2). Toutefois, plusieurs incidents ont été signalés pendant et après la rencontre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un communiqué officiel, la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a annoncé la suspension du résultat de ce match. L'instance précise que la décision définitive sera rendue après examen des rapports officiels des officiels et des délégués.

Classement du Groupe A

TP Mazembe-43 pts

AS Simba-42 pts

FC Saint Eloi Lupopo-39 pts

CS Don Bosco-36 pts

CS Manika-29 pts

Blessing FC-29 pts

FC Lubumbashi Sport-28 pts

FC Tanganyika-28 pts

US Tshinkunku-27 pts

AS Saint Luc-26 pts

AS New Soger-25 pts

Sa Majesté Sanga Balende-24 pts

AS Molole-23 pts

JSG Bazano-18 pts

FC Tshikas -16 pts

US Panda B52 -13 pts

La course au sommet reste serrée entre TP Mazembe et AS Simba, dans un Groupe A plus disputé que jamais.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.