Congo-Kinshasa: Linafoot - le résultat d'AS Simba-FC Tanganyika suspendu après des incidents, Blessing FC s'impose face à Sanga Balende

Le championnat national s'est poursuivi jeudi 19 février 2026 dans le Groupe A avec deux rencontres disputées au stade Kibasa Maliba.
Dans le premier match, Blessing FC a dominé Sa Majesté Sanga Balende (2-0), confortant sa position au classement.
La seconde rencontre, opposant AS Simba à FC Tanganyika, s'est soldée par un nul (2-2). Toutefois, plusieurs incidents ont été signalés pendant et après la rencontre.
Dans un communiqué officiel, la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a annoncé la suspension du résultat de ce match. L'instance précise que la décision définitive sera rendue après examen des rapports officiels des officiels et des délégués.
Classement du Groupe A
TP Mazembe-43 pts
AS Simba-42 pts
FC Saint Eloi Lupopo-39 pts
CS Don Bosco-36 pts
CS Manika-29 pts
Blessing FC-29 pts
FC Lubumbashi Sport-28 pts
FC Tanganyika-28 pts
US Tshinkunku-27 pts
AS Saint Luc-26 pts
AS New Soger-25 pts
Sa Majesté Sanga Balende-24 pts
AS Molole-23 pts
JSG Bazano-18 pts
FC Tshikas -16 pts
US Panda B52 -13 pts
La course au sommet reste serrée entre TP Mazembe et AS Simba, dans un Groupe A plus disputé que jamais.