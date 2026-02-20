Congo-Kinshasa: Linafoot - le résultat d'AS Simba-FC Tanganyika suspendu après des incidents, Blessing FC s'impose face à Sanga Balende

Le championnat national s'est poursuivi jeudi 19 février 2026 dans le Groupe A avec deux rencontres disputées au stade Kibasa Maliba.

Dans le premier match, Blessing FC a dominé Sa Majesté Sanga Balende (2-0), confortant sa position au classement.

La seconde rencontre, opposant AS Simba à FC Tanganyika, s'est soldée par un nul (2-2). Toutefois, plusieurs incidents ont été signalés pendant et après la rencontre.

Dans un communiqué officiel, la Ligue nationale de football (LINAFOOT) a annoncé la suspension du résultat de ce match. L'instance précise que la décision définitive sera rendue après examen des rapports officiels des officiels et des délégués.

Classement du Groupe A

TP Mazembe-43 pts

AS Simba-42 pts

FC Saint Eloi Lupopo-39 pts

CS Don Bosco-36 pts

CS Manika-29 pts

Blessing FC-29 pts

FC Lubumbashi Sport-28 pts

FC Tanganyika-28 pts

US Tshinkunku-27 pts

AS Saint Luc-26 pts

AS New Soger-25 pts

Sa Majesté Sanga Balende-24 pts

AS Molole-23 pts

JSG Bazano-18 pts

FC Tshikas -16 pts

US Panda B52 -13 pts

La course au sommet reste serrée entre TP Mazembe et AS Simba, dans un Groupe A plus disputé que jamais.