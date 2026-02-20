Sénégal: Le marché carbone, une 'opportunité exceptionnelle' pour le pays (Responsable Enabel)

Dakar — Le marché carbone représente pour le Sénégal "une opportunité exceptionnelle" de mobiliser des financements additionnels pour le développement durable, estime Abou El Mahassine Fassi-Fihri, directeur pays d'Enabel, l'agence belge de coopération internationale.

"Le marché carbone représente pour le Sénégal des opportunités de mobiliser des financements additionnels pour des projets de développement durable, d'attirer des investissements privés dans les secteurs verts et de créer des emplois dans les filières de la transition écologique", a-t-il dit.

Il intervenait, jeudi à Dakar, lors d'un atelier consacré au projet de décret réglementant le fonctionnement du marché carbone au Sénégal, en présence du conseiller technique numéro un du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Ababacar Dieng, d'élus locaux et des partenaires techniques.

Selon Abou El Mahassine Fassi-Fihri, le marché carbone permet également de "renforcer le positionnement du Sénégal dans les négociations climatiques internationales, et surtout d'accélérer l'atteinte des objectifs de la Contribution déterminée au niveau national (CDN)". Mais cette opportunité ne se réalisera que si le Sénégal met en place "un écosystème de marché carbone robuste, transparent et inclusif".

Le Sénégal travaille dans le sens de bâtir "un marché carbone attractif", assure Ababacar Dieng, conseiller technique numéro un du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. "Nous œuvrons [à] bâtir un marché carbone attractif pour les investisseurs internationaux, robuste sur le plan technique et réglementaire, transparent dans ses mécanismes, crédible sur le plan environnemental, et inclusif sur le plan social", a-t-il indiqué.

"Un marché carbone qui fonctionne selon des règles claires, comprises et soutenues par l'ensemble des parties prenantes", a-t-il ajouté, rappelant que "l'ambition est de faire du Sénégal une plateforme africaine de référence pour les investissements carbone et climatiques".

Il a poursuivi : "Nous voulons aussi un marché carbone qui profite aux territoires où les communautés locales sont au cœur du système et les collectivités territoriales des acteurs majeurs". M. Dieng considère que le marché carbone doit contribuer à la résilience des territoires, au développement local, à la justice climatique et à la réduction des inégalités. Le marché carbone est un cadre de commercialisation des droits d'émission des gaz à effet de serre (GES). Il a pour but principal de réduire la pollution mondiale en incitant les entreprises à décarboner leurs activités.