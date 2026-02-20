Sénégal: Commune de Toubacouta - Le campement de l'AMP de Bamboung rénové et équipé par la mairie

20 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Toubacouta — La commune de Toubacouta, dans la région de Fatick (ouest), a rénové et équipé huit campements écologiques de l'aire marine protégée de Bamboung, située sur l'île de Sipo, pour un montant de global de 59 millions de francs CFA, a-t-on appris de son maire Pape Seydou Ndianko.

"Le campement de Bamboung était délabré et délaissé, presque à l'abandon, alors qu'il fait partie des premières aires marines protégées communautaires de la commune. Nous avons pris dans notre budget 47 millions pour l'adduction d'eau et la rénovation totale des huit chambres", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de réception.

Il a ajouté qu'une somme de 12 millions de francs CFA a été également déboursé pour équiper l'ensemble des huit chambres. "Nous voulons que le campement écologique génère des recettes et puisse attirer avec le temps des visiteurs pour vendre la destination du Delta du Saloum", a dit le maire de Toubacouta.

Prenant part à la réception des travaux, jeudi, le directeur des Aires marines communautaires protégées, colonel Momar Sow, a estimé que le campement de Bamboung fait désormais partie d'une panoplie d'activités génératrices de revenus pilotées par les réserves écologiques du Delta du Saloum.

"Nous disposons de 13 villages d'aires marines protégées, dont les 11 génèrent déjà des activités économiques. On y compte des boutiques, des mielleries et des poulaillers", a révélé le colonel Sow. Il a rappelé que le campement "Keur Bamboung" était déjà une réserve d'aire communautaire avant 2003. "C'était l'une des premières activités d'autofinancement mais avec le temps, il a traversé beaucoup de difficultés", a-t-il relevé.

