Sénégal: Bakel - Un stock suffisant en denrées disponible pour couvrir le ramadan et le carême

Bakel — Le département de Bakel (est) dispose d'un stock suffisant en denrées alimentaires pour couvrir les besoins des fidèles musulmans et chrétiens durant la période du Ramadan et du Carême, a déclaré à l'APS le chef de service départemental du commerce, Seydina Fadel Manga.

"Chaque semaine, nous faisons un relevé de stock des prix pour voir s'il n'y a pas de tensions et savoir en termes de stock des denrées, ce que le département dispose. Actuellement nous disposons de produits à suffisance pour couvrir le Ramadan et le Carême", a-t-il notamment dit. Selon lui, le dernier résultat hebdomadaire sur le stock révèle que le département dispose de 231 tonnes de riz ordinaire, de 227 tonnes de riz parfumé, de 1 207 bidons d'huile de 20 litres et de 250 cartons pour les bidons de 5 litres. Pour l'oignon, 381 sacs sont disponibles et pour la pomme de terre, 110 sacs.

Ces résultats concernent seulement les demi-grossistes, ce qui "veut dire qu'il y a déjà des produits qui sont dans le circuit au niveau des boutiques et des détaillants". Il en conclut que le département de Bakel "est très bien approvisionné". Et même s'il regorge de potentialités au niveau agricole, la quantité de l'oignon et de pomme de terre produit ne peut couvrir la totalité des besoins de ce département pour une longue période, a indiqué Seydina Fadel Manga, regrettant l'absence d'infrastructures de stockage dans la zone.

"Le problème qu'on a avec ces produits, vu que nous sommes dans une zone chaude, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructures de stockage, de chambre froide pour pouvoir conserver ces produits et les vendre à temps. Ça, c'est un problème qui fait que les commerçants, pour éviter certaines pertes, achètent des quantités moindres", regrette-t-il, soulignant qu'aucune pénurie n'est à signaler.

Il a révélé qu'il avait été noté des difficultés d'approvisionnement du département de Bakel en gaz butane, en raison d'un problème de disponibilité des bombonnes et des soucis financiers de certains groupements qui s'activent dans ce secteur. "Il fut un temps, pour dénombrer 50 bombonnes de gaz, c'était tout un problème. Actuellement, ce souci est en train d'être résolu. Sur les derniers relevés, on a 81 bombonnes pour les 2,7kg. Pour les 6 kg, on a 233 bombonnes et nous espérons que jusqu'à la fin du jeûne, il n'y aura pas de problème", a-t-il dit.