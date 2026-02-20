Sénégal: Le pays va abriter le Congrès international des Aires marines protégées en mars 2027 (Officiel)

Toubacouta — Le Sénégal va abriter, du 22 au 27 mars 2027, le sixième Congrès international des Aires marines protégées (AMP), une première en terre africaine, a annoncé le directeur des Aires marines communautaires protégées, colonel Momar Sow.

Il a rappelé que le Sénégal a reçu l'accord de tenir le Congrès depuis 2023, invitant l'ensemble des acteurs à consacrer leur mobilisation et leur énergie pour réserver un accueil chaleureux au monde des Aires marines protégées. Le colonel Sow prenait part jeudi à la cérémonie d'inauguration du campement Keur Bamboung, rénové et équipé par la mairie de Toubacouta sur fonds propres.

Il a souligné que "le travail que le Sénégal a montré au monde sur la création d'aires marines protégées depuis la [mise en place] de la direction en 2012 a séduit". On était à sept AMP au départ. Aujourd'hui nous en sommes à 17 et une 18ème est en préparation à Keur Saloum Diané, dans la région de Fatick", a-t-il signalé.