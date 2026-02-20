Sénégal: Tivaouane - Un berger interpellé pour le vol présumé de 17 moutons à Ndoppe

Ndoppe — Des éléments de la brigade de gendarmerie de Pékesse ont interpellé un berger soupçonné d'être impliqué dans le vol de 17 moutons à Ndoppe, un village de la commune de Niakhène, dans le département de Tivaouane (ouest).

Le mis en cause, un berger âgé d'une trentaine d'années, domicilié dans le village de Ndoppe, a été interpellé jeudi, aux environs de 13 heures. Il est poursuivi pour vol de bétail, un phénomène récurrent dans les zones rurales du département de Tivaouane. Selon une source sécuritaire, les faits remontent à la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février, lorsqu'un cultivateur établi à Nguetty Ngaraffe, dans la commune de Ngandiouf, a constaté au petit matin la disparition de ses 17 moutons.

Alertés, des habitants ont entrepris des recherches, en suivant les traces laissées par les bêtes, lesquelles les ont conduits jusqu'au village de Ndoppe. Une brebis a été retrouvée à environ une centaine de mètres des premières habitations, renforçant les soupçons des populations. Informée de la situation, la brigade de gendarmerie de Pékesse s'est aussitôt déployée sur les lieux, pour procéder aux constatations d'usage et aux premières vérifications, notamment au domicile du suspect.

D'après la même source, le berger interpellé aurait affirmé pouvoir contribuer à la localisation du troupeau, invitant par ailleurs les villageois rassemblés à se disperser, afin de faciliter les recherches. Les investigations menées en sa présence ont permis aux gendarmes d'apercevoir le troupeau sur le chemin du retour, en provenance du village de Ndoppe.

Environ une heure plus tard, le chef du village de Ndoppe avait découvert les trois moutons manquants, dissimulés en brousse. Deux des animaux retrouvés avaient déjà été égorgés, selon la source sécuritaire. Présenté comme un coutumier des faits par des habitants de la localité, le mis en cause a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Pékesse, pour les besoins de l'enquête. Il devrait être déféré devant le parquet compétent, à l'issue de la procédure.