Sénégal: Le pays - Le déficit commercial s'aggrave en octobre 2025

Selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le solde commercial du Sénégal s'est établi à -107,8 milliards de francs Cfa en octobre 2025, contre -81,9 milliards de francs Cfa le mois précédent, soit une aggravation du déficit de 25,9 milliards de francs Cfa sur la période.

Cette évolution s'explique par une progression plus marquée des importations, en hausse de 293,9 milliards de francs Cfa, comparativement aux exportations, qui ont augmenté de 268,0 milliards de francs Cfa en variation mensuelle, selon la même source.

La croissance des exportations a été essentiellement portée par la bonne tenue des ventes d'huiles brutes de pétrole, en augmentation de 106,8 milliards de francs Cfa, ainsi que de l'or non monétaire (+104,9 milliards de francs Cfa). Les exportations d'acide phosphorique ont également contribué à cette dynamique, avec une hausse de 19,1 milliards de francs Cfa, d'après l'Ansd.

Cette progression a toutefois été partiellement freinée par le recul des exportations de certains produits, notamment le titane (-1,4 milliard de francs Cfa), les phosphates (-1,3 milliard de francs Cfa), le ciment hydraulique (-0,9 milliard de francs Cfa) et les conserves de poissons (-0,8 milliard de francs Cfa).

Du côté des importations, l'augmentation observée est principalement imputable à la forte hausse des achats de matériels de transport, qui ont progressé de 206,9 milliards de francs Cfa. Les importations de produits pétroliers ont également augmenté de 42,0 milliards de francs Cfa, tandis que celles des machines et appareils à moteurs (+11,5 milliards de francs Cfa) et des produits pharmaceutiques (+11,2 milliards de francs Cfa) ont renforcé cette tendance.