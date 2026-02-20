Sénégal: Tivaoune - Les travaux d'assainissement exécutés à 15 %

Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Séni Diène, a effectué, le 18 février 2026, une visite de suivi des travaux d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane. Après trois mois d'exécution, l'entreprise a réalisé 15 % des travaux sur le tracé du projet.

TIVAOUANE - Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Séni Diène, a visité, le 18 février, le chantier d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane. Dans la partie sud de la ville qui accueille le premier exutoire, cinq ouvrages ont été visités. M. Diène et sa délégation ont trouvé les équipes de l'entreprise Kélimane en train d'exécuter des fouilles et de poser des canaux. Ainsi, 850 mètres linéaires de dalots préfabriqués sont déjà réalisés.

Dans cette zone, la consistance des travaux est de 3,600 km de dalots de grands diamètres et 3,800 km de dalots de petits diamètres de section. Dans la partie nord, c'est un linéaire global de 2,600 km, plus un réseau secondaire de 1,5 km qui sont en train d'être exécutés.

Un km linéaire est déjà achevé sur les 3,4 km prévus ; ce qui représente un taux de réalisation de 15 %, trois mois seulement après l'installation effective de l'entreprise sur le tracé et un mois après le lancement officiel des travaux par ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, le 10 novembre 2025. Cela a permis au directeur général de l'Onas d'afficher sa satisfaction concernant la cadence imprimée dans l'exécution des travaux par l'entreprise en qui concerne le projet de drainage des eaux pluviales de la cité religieuse de Tivaouane.

Pour lui, si le rythme est maintenu, les délais seront respectés en perspective du Gamou 2026. Selon Séni Diène, cette visite de suivi est la matérialisation de l'engagement pris par le ministre de l'Hydraulique pour un suivi régulier de l'exécution du projet. Cette présence permanente sur le terrain permet ainsi au comité de pilotage d'identifier les contraintes et d'y apporter des réponses.

Malgré cette satisfaction affichée, le directeur général de l'Onas a invité l'entreprise Kélimane à augmenter le nombre d'équipes, en les faisant évoluer de 12 à 20, afin de réduire les délais pour parer à toute éventualité. Pour le directeur des Travaux de l'entreprise contractante, Mamadou Ngom, tout sera mis en oeuvre pour que cette avancée ne soit pas perdue.