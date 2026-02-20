Maroc: Décès de l'individu ayant tenté de se suicider au siège de la BNPJ

La personne ayant tenté de se suicider, mercredi, en se jetant d'une fenêtre d'un bureau dédié aux enquêtes, situé à un étage supérieur au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca, est décédée à l'hôpital, a-t-on appris auprès d'une source sécuritaire.

La dépouille du défunt a été déposée à la morgue de l'hôpital aux fins d'autopsie, en vue de déterminer la cause du décès, précise la même source.

Les enquêtes et investigations se poursuivent sous supervision et sur instruction du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et aboutissants entourant cet incident.

Selon une source sécuritaire, les données préliminaires de l'enquête, appuyées par des constatations sur place, font ressortir que la personne concernée s'est jetée par la fenêtre d'un bureau situé à un étage supérieur du siège de la Brigade nationale de la police judiciaire, lors de la procédure d'enquête pour son implication présumée dans une affaire pénale, ce qui a entraîné des blessures graves nécessitant son transfert à l'hôpital dans un état critique.

Les enquêtes judiciaires menées sous la supervision du parquet compétent visent à clarifier les circonstances de cet incident et à en élucider les tenants et aboutissants.