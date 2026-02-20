Maroc: Deux écrivains marocains sur la liste restreinte de la 20ème édition du Prix Cheikh Zayed du livre

Les écrivains marocains Mustapha Rajouane et Mohammed El Ouali ont été retenus dans la liste restreinte de la 20ème édition du Prix Cheikh Zayed du livre, dans les catégories "Jeune auteur" et "Traduction".

Le Centre d'Abou Dhabi pour la langue arabe a indiqué que la liste restreinte de la catégorie "Jeune auteur" comprend l'ouvrage "Intrigues et personnages : approche rhétorique et argumentative du roman arabe" de l'auteur marocain Mustapha Rajouane, publié en 2025 par Dar Kounouz Al-Maârifa.

L'écrivain Mustapha Rajouane est en lice pour le Prix Cheikh Zayed dans cette catégorie aux côtés d'Omar Zakaria (Jordanie) et Alaa Al-Qatrawi (Palestine).

Dans la catégorie "Traduction", la liste renferme l'ouvrage "Traité de l'argumentation : la nouvelle rhétorique" de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, traduit du français vers l'arabe par le Marocain Mohammed El Ouali et publié en 2023 par Dar Alkitab Aljadeed.

Outre Mohammed El Ouali, la liste de cette catégorie se compose des candidats Geert Jan van Gelder (Pays-Bas), Nawal Nasrallah (Irak-Etats-Unis) et James E. Montgomery (Royaume-Uni).

En plus des catégories "Jeune auteur" et "Traduction", le Prix Cheikh Zayed du livre comprend cinq autres catégories, à savoir, "Littérature", "Arts et études critiques", "Culture arabe dans une autre langue", "Manuscrits, encyclopédies et lexiques" et "Edition et technologies culturelles".

Le Centre d'Abou Dhabi pour la langue arabe a souligné que le comité scientifique a adopté ces listes après un examen minutieux des rapports des jurys spécialisés, conformément aux critères académiques en vigueur et dans le cadre de l'approche institutionnelle adoptée par le prix en vue de consolider sa position en tant que l'une des principales plateformes culturelles mondiales dédiées à la promotion de la production intellectuelle et créative, ainsi qu'à l'ancrage des valeurs de dialogue culturel.

Pour cette édition, plus de 4.000 candidatures ont été reçues provenant de 74 pays, dont 21 pays arabes.