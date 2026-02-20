Togo: Petite enfance, grandes ambitions

20 Février 2026
Togonews (Lomé)

L'UNICEF a lancé jeudi un appel en faveur d'un engagement accru pour la protection de la petite enfance au Togo. Lors d'une rencontre organisée avec le ministère de la Planification et du Développement, l'organisation onusienne a insisté sur l'urgence d'investir davantage dans les enfants de 0 à 5 ans.

« La petite enfance relève d'une politique co-sectorielle importante avec un retour fort sur investissement », a souligné le représentant adjoint de l'UNICEF, Xavier Sire.

L'UNICEF plaide pour une meilleure coordination entre les ministères de la Santé, de l'Éducation, des Solidarités et du Développement à la base, afin de rationaliser les dépenses et maximiser l'impact des actions.

L'organisation met l'accent sur la promotion des garderies communautaires, l'éducation préscolaire, la formation des éducateurs, la vaccination, la supplémentation en vitamine A et l'enregistrement systématique des naissances.

