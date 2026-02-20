Togo: Un mois béni - Pour le commerce

20 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le mois du Ramadan imprime une dynamique particulière aux rues et marchés togolais.

À Lomé comme dans les principales villes du pays, une effervescence commerciale s'installe à mesure que les fidèles s'organisent pour cette période particulière.

Dans les quartiers à forte concentration musulmane, les petits commerces adaptent leurs offres. Denrées alimentaires, dattes, sucre, lait, produits de rupture du jeûne et tenues traditionnelles enregistrent une hausse de la demande. Les vendeurs prolongent parfois leurs horaires pour répondre aux besoins spécifiques liés à l'iftar et aux veillées nocturnes.

Pour de nombreux acteurs du secteur informel, le Ramadan représente ainsi une véritable saison économique, souligne L'Union en kiosque vendredi.

